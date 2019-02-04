Помста за правду: яких переслідувань зазнала експертка у справі "рюкзаків Авакова"

Українська корупція знищує людей, які спробували кинути виклик системі. Експертка в справі "рюкзаків Авакова", яка викрила сина міністра, тепер сама опинилася під кримінальною справою.

Закриття справи про "рюкзаки Авакова" стало прикладом тотальної ганьби для спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького. Кримінальна справа, де було зібрано відеодокази змови між сином міністра та його заступником, завершилася пшиком – її було закрито відносно всіх людей, наближених до Авакова.

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В такий спосіб Холодницький розплатився за свій порятунок: його не було звільнено з прокуратури після оприлюднення записів з кабінету прокурора, що показали всю гнилу суть побудованої ним системи – передачу інформації фігурантам справ та допомога їм з метою уникнення відповідальності.



Керівник САП Назар Холодницький

Холодницький не лише підриває довіру до прокуратури. Він множить на нуль сподівання на те, що високі зарплати можуть стати запобіжником від корупції. Холодницький отримував по 200 тисяч щомісяця протягом минулого року, але при цьому гробив справи, які в НАБУ відкривали проти корупціонерів, що грабували бюджет.

І єдине покарання, яке дістав Холодницький, – він його отримав не в Україні, а в США, які заборонили йому в'їзд на свою територію.

Рятуючи власну шкуру, Холодницький до всього іншого підставив людину, яка лише чесно зробила свою роботу. Йдеться про експерта в справі "рюкзаків Авакова" Надію Бугрову. Вона провела те саме дослідження, яке довело всі можливі порушення при виготовленні наплічників, після чого НАБУ вручило Авакову-молодшому підозру.



Схема розтрати 14 мільйонів гривень в МВС

А потім сталося те, що бачила вся країна: стараннями Холодницького справу "рюкзаків" повісили на цапа-відбувайла, а щодо Авакова-молодшого закрили. Але за лаштунками залишилася помста експертці – відважній жінці, стаж роботи якої починається в 1979 році, і яка зараз, через п'ять років після Революції гідності, потрапила під каток системи.

Отже, пори очевидний конфлікт інтересів, підпорядкована самому Авакому Нацполіція порушила кримінальне провадження проти експерта, яка викрила сина Авакова. Нагляд в такому важливому розслідуванні взяла на себе військова прокуратура. При чому, щоб ускладнити захист своїх прав, справу проти київської еспертки навмисно передали в Хмельницьку область.

Оскільки обласна прокуратура відмовилася її розслідувати, то у фабулу справи внесли начебто розкрадання державних коштів, належних Міністерству оборони України – з єдиною метою отримати можливість процесуального керівництва Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону.

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Тобто після закриття справи "рюкзаків Авакова" експерта по цій справі переслідують руками самого Авакова та військового прокурора Матіоса.



Надія Бугрова та народний депутат Сергій Лещенко

Крім того, ще одна причина прив'язки до Хмельницької області – тут, якомога далі від чужих очей, легше отримати всі необхідні санкції на обшук експертки. Для виконання цих процесуальних дій була створена група слідчих з приблизно двох десятків слідчих та десятки процесуальних прокурорів з Військової прокуратури Хмельницького гарнізону.

Всі обшуки були проведені в Києві за місцем роботи та проживання Бугрової та її родичів. Вилучили 26 оригіналів свідоцтв та сертифікатів, що підтверджують її статус фахівця в галузі проведення товарознавчих досліджень – і це позбавило жінку можливості працювати як експерт-товарознавець. Також були вилучені всі наявні гроші та банківські картки, включно з пенсійною.

А тепер вдумайтеся: експертові інкримінують заволодіння 5 тисячами гривень (ви не помилилися, 5 тисяч, а не 5 мільйонів) за оплату своєї роботи. Хоча й тут стирчать вуха, що вказують на розправу: цих грошей вона взагалі не отримувала. Їх отримала фірма, в якій вона працює, а експерт отримала там зарплату.

Але справа вже передана до суду, а експерту натякають, що непогано було б визнати свою провину, щоб зняти всі підозри з Авакова напередодні виборів.

Хто ще постраждав від рук системи?

Це – не перший приклад розправи над чесними людьми, які пішли проти системи. Варто згадати долю Ганни Саламатіної, співробітниці Агентства запобігання корупції, яку звільнили після того, як вона викрила вплив Адміністрації президента на роботу цього органу.

Або ж пригадати всі кола пекла, які довелося пройти судді Ларисі Гольник. Вона задокументувала спробу дачі їй хабара мером Полтави – замість того, щоб покарати спільників корупціонера в судовій системі, проти судді Гольник винесли догану за начебто недотримання "правил трудової дисципліни".



Суддя Лариса Гольник

Це позбавило її можливості балотуватися до Антикорупційного суду. Зрештою, Верховний суд України нещодавно скасував догану, але потяг пішов – вона не змогла потрапити на цю роботу.

Не можна не згадати, як генпрокурор Луценко "травив" керівника департаменту спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка, який відмовився виконувати його вказівки та зливати справи проти грошовитих соратників Януковича. За це Горбатюк отримав так само і догани, і постійні намагання розформувати департамент.

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Ці історії повчальні, бо показують, що система буде боротися з будь-ким, хто проти неї піде. І так буде до тих пір, поки ми не зруйнуємо цю саму систему. Ми дожилися до того, що тільки через публічність можна зупинити розправу. І ми в черговий раз переконуємося – ми не маємо права на помилку на виборах.