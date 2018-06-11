США отменили визу Холодницкому, – СМИ
Соединенные Штаты Америки аннулировали визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.
Об этом сообщает издание "Украинске Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Ему отменили визу", – сказал источник издания.
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По словам собеседника, аннулирована американская виза Холодницкого была выдана ему на срок 5 лет.
Источник также известил, что глава САП должен был участвовать в мероприятии, которое недавно состоялось в США, и в котором принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, однако не поехал из-за отмененной визу.
Напомним, 30 марта Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об освобождении Холодницкого с должности его заместителя и главы САП. Назару Холодницкому вменяют разглашение тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.