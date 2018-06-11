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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

США скасували візу Холодницькому, – ЗМІ

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США скасували візу Холодницькому
США скасували візу Холодницькому / Фото з вільних мереж

Сполучені Штати Америки анулювали візу керівникові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назарові Холодницькому.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Йому скасували візу", – сказало джерело видання.

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За словами співрозмовника, анульована американська віза Холодницького була видана йому на термін 5 років.

Джерело також сповістило, що голова САП повинен був брати участь у заході, що нещодавно відбувся у США, і в якому брав участь генпрокурор Юрій Луценко, проте не поїхав через скасовану візу.

Нагадаємо, 30 березня Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

Теги: Новини України Новини політики САП Назар Холодницький Новини США
Джерело: 24 Канал
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