Луценко нагло соврал о выговоре Горбатюку

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не подписал выговоры от дисциплинарной комиссии его заместителю Юрию Столярчуку и начальнику управления спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку из-за обжалования их в суде. На самом деле приказ о взыскании из-за выговора Горбатюку, в отличие от Столярчука, Генпрокурор подписал еще в октябре 2017 года.

Копия приказа в распоряжении телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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В интервью "Украинской правде" Юрий Луценко заявил: "Если суд отменил решение КДКП, то как я его (Столярчука) должен наказать? Кстати, так же Горбатюк. Ему вынесли выговор, он отменил его в суде, я его тоже не выношу".

Копия приказа

На самом деле приказ о применении взыскания с Сергея Горбатюка Юрий Луценко подписал еще 25 октября 2017 года. Через 14 дней после решения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о выговоре Горбатюку от 11 октября того же года. В дальнейшем Сергея Горбатюка лишили премий, как и предполагает процедура.

Приказ о применении взыскания с Горбатюка

Зато своему заместителю Юрию Столярчуку Генпрокурор не подписывает приказ о применении взыскания уже девятый месяц. А сразу после выговора от КДКП Столярчук получил премию в 45 тысяч гривен, о чем рассказывала телепрограмма "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Сергей Горбатюк, как и Юрий Столярчук, обжаловал выговор от КДКП в суде и выиграл его. Однако в обоих случаях это только решение первой инстанции, не вступившее в силу.

"Суд отменил решение КДКП о выговоре, но судебное решение не вступило в действие, поскольку было обжаловано КДКП. И соответственно, как это решение, так и приказ Луценко о выговоре мне, действуют", – прояснил Сергей Горбатюк в комментарии программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.