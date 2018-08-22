Луценко нахабно збрехав про догану Горбатюку

Напередодні генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що не підписав догани від дисциплінарної комісії його заступнику Юрію Столярчуку і начальнику управління спецрозслідувань ГПУ Сергію Горбатюку через оскарження їх у суді. Насправді наказ про стягнення через догану Горбатюку, на відміну від Столярчука, Генпрокурор підписав ще в жовтні 2017 року.

Копія наказу є в розпорядженні телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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В інтерв’ю "Українській правді" Юрій Луценко заявив: "Якщо суд скасував рішення КДКП, то як я його (Столярчука) маю покарати? До речі, так само Горбатюк. Йому винесли догану, він скасував її в суді, я її також не виношу".



Копія наказу

Насправді наказ про застосування стягнення з Сергія Горбатюка Юрій Луценко підписав ще 25 жовтня 2017 року. Через 14 днів після рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про догану Горбатюку від 11 жовтня того ж року. Надалі Сергія Горбатюка позбавили премій, як і передбачає процедура.



Наказ про застосування стягнення з Горбатюка

Натомість своєму заступнику Юрію Столярчуку Генпрокурор не підписує наказ про застосування стягнення вже дев'ятий місяць. А одразу після догани від КДКП Столярчук отримав премію у 45 тисяч гривень, про що розповідала телепрограма "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сергій Горбатюк, як і Юрій Столярчук, оскаржив догану від КДКП у суді і виграв його. Однак в обох випадках це лише рішення першої інстанції, яке не набрало сили.

"Суд скасував рішення КДКП про догану, але судове рішення не вступило в дію, бо було оскаржене КДКП. І відповідно, як це рішення, так і наказ Луценка про догану мені, чинні", – прояснив Сергій Горбатюк у коментарі програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.