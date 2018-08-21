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Луценко назвав умови, за яких піде у відставку

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Луценко назвав умови, за яких піде з посади Генпрокурора
Луценко назвав умови, за яких піде з посади Генпрокурора / Фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор Юрій Луценко може подати у відставку за умови, якщо в Україні буде прийняте якесь неконституційне рішення або якщо з його рідних звинуватять у злочинах.

Про це заявив чиновник в інтерв'ю "Українській правді".

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Так, Луценко як приклад неконституційних рішень назвав введення воєнного стану без передбачених Конституцією підстав "лише для утримання крісел".

Він зауважив, що вважає неможливими ймовірні спроби ввести в країні воєнний стан для того, щоб відтермінувати виборчий процес.

Моя позиція проста: вибори навіть в умовах війни, яку ми ведемо, є священою коровою української демократії. Якщо ми хоч раз скасуємо вибори, то скотимося до стану Російської федерації. Я людина, яка була і у владі, і в опозиції, ніколи не допущу, щоб процес виборів був штучно стриманим. Якщо мене не почують, в цій ситуації для того, щоб довести неможливість такого курсу, я буду змушений піти у відставку,
– наголосив Луценко.

Також, чиновник назвав ще одну причину, через яку може залишити посаду Генпрокурора.

"Друга річ, я не допускаю, що до мене може бути обґрунтоване звинувачення у корупції, проте якщо хтось із моїх найближчих рідних буде обґрунтовано обвинувачений в тяжких корупційних або інших злочинах, я також маю піти у відставку", – підкреслив Луценко.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що розглядає можливість участі у парламентських виборах у 2019 році. При цьому він наголосив, що залишається в команді Президента України Петра Порошенка і не планує залишати чинну посаду до президентських виборів, запланованих на 2019 рік.

Теги: Новини України Новини політики Конституція Корупція Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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