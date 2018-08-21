Луценко назвав умови, за яких піде у відставку

Генеральний прокурор Юрій Луценко може подати у відставку за умови, якщо в Україні буде прийняте якесь неконституційне рішення або якщо з його рідних звинуватять у злочинах.

Про це заявив чиновник в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте також: Луценко пояснив, чому не виписує догану своєму заступнику

Так, Луценко як приклад неконституційних рішень назвав введення воєнного стану без передбачених Конституцією підстав "лише для утримання крісел".

Він зауважив, що вважає неможливими ймовірні спроби ввести в країні воєнний стан для того, щоб відтермінувати виборчий процес.

Моя позиція проста: вибори навіть в умовах війни, яку ми ведемо, є священою коровою української демократії. Якщо ми хоч раз скасуємо вибори, то скотимося до стану Російської федерації. Я людина, яка була і у владі, і в опозиції, ніколи не допущу, щоб процес виборів був штучно стриманим. Якщо мене не почують, в цій ситуації для того, щоб довести неможливість такого курсу, я буду змушений піти у відставку,

– наголосив Луценко.

Також, чиновник назвав ще одну причину, через яку може залишити посаду Генпрокурора.

"Друга річ, я не допускаю, що до мене може бути обґрунтоване звинувачення у корупції, проте якщо хтось із моїх найближчих рідних буде обґрунтовано обвинувачений в тяжких корупційних або інших злочинах, я також маю піти у відставку", – підкреслив Луценко.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що розглядає можливість участі у парламентських виборах у 2019 році. При цьому він наголосив, що залишається в команді Президента України Петра Порошенка і не планує залишати чинну посаду до президентських виборів, запланованих на 2019 рік.