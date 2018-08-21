Луценко назвал условия, при которых уйдет в отставку

Генеральный прокурор Юрий Луценко может подать в отставку при условии, если в Украине будет принято какое-то неконституционное решение или если его родных обвинят в преступлениях.

Об этом заявил чиновник в интервью "Украинской правде".

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Так, Луценко в качестве примера неконституционных решений назвал введение военного положения без предусмотренных Конституцией оснований "только для удержания кресел".



Он отметил, что считает невозможными вероятные попытки ввести в стране военное положение для того, чтобы отсрочить избирательный процесс.

Моя позиция проста: выборы даже в условиях войны, которую мы ведем, являются священной коровой украинской демократии. Если мы хоть раз отменим выборы, то скатимся до состояния Российской Федерации. Я человек, который был и во власти, и в оппозиции, никогда не допущу, чтобы процесс выборов был искусственно сдержанным. Если меня не услышат, в этой ситуации для того, чтобы доказать невозможность такого курса, я буду вынужден уйти в отставку,

– подчеркнул Луценко.

Также, чиновник назвал еще одну причину, по которой может покинуть пост Генпрокурора.



"Вторая вещь, я не допускаю, что ко мне может быть обосновано обвинение в коррупции, однако если кто-то из моих близких родных будет обоснованно обвиняемым в тяжких коррупционных или других преступлениях, я также должен уйти в отставку", – подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что рассматривает возможность участия в парламентских выборах в 2019 году. При этом он подчеркнул, что остается в команде Президента Украины Петра Порошенко и не планирует оставлять действующую должность до президентских выборов, намеченных на 2019 год.