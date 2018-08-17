Луценко объяснил, почему не выписывает выговор своему заместителю

Решение суда об отмене выговора от КДКП заместителю Генпрокурора Юрию Столярчуку до сих пор не вступило в законную силу. Однако Генеральный прокурор Юрий Луценко аргументирует свое 9-месячное ожидание с подписанием приказа о выговоре Столярчуку судебным решением.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Но во всех других случаях Луценко применял наказание дисциплинарной комиссии к прокурорам ГПУ, несмотря на их обжалование в Верховном суде. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассматривал иск Столярчука к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров как суд первой инстанции. Его решение об отмене выговора от КДКП может вступить в силу только по результатам апелляционного пересмотра Большой Палатой Верховного Суда.

Об этом сказано в самом решении Кассационного административного суда: "Решение вступает в законную силу после окончания срока представления апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение Верховного Суда, если оно не отменено, вступает в законную силу после вступления в законную силу решения Большой Палаты Верховного Суда по результатам апелляционного пересмотра".

Большая Палата Верховного Суда открыла производство по апелляционными жалобами КДКП и жалобщика на действия Столярчука. Рассмотрение назначено на 25 сентября этого года.

Таким образом, решение суда первой инстанции, которым отменен выговор квалифкомиссии Столярчуку, не вступило в силу. 23 мая 2018 года во время рассмотрения жалобы на действия генпрокурора юрия Луценко члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии также отмечали, что решение об отмене выговора заместителю Луценко пока что недействительно.

Оно не вступило в законную силу,

– отмечали Станислав Погребняк и Сергей Костенко.

Юрий Луценко решил не признавать выговор своему заместителю, аргументируя это решением суда, которое еще не вступило в законную силу.

Когда будет окончательное решение, тогда у меня будет решение. Но сейчас суд отменил решение КДКП,

– заявил Генпрокурор в комментарии журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

На замечание журналиста, что решение не вступило в силу, генпрокурор ответил: "Подождем".

Кроме Столярчука, выговоры квалифкомиссии обжаловали в Верховном суде еще семь прокуроров: Сергей Горбатюк, Андрей Перов, Олег Войтович, Роман Корсун, Андрей Грек, Артем Бугаец, Олеся Скрипник. Во всех случаях, кроме Столярчука, Юрий Луценко издал приказы о применении взыскания, не ожидая решения суда.

Не все прокуроры в дальнейшем выиграли иски, но среди привлеченных Луценко к ответственности есть и такие, кто выиграл. В частности, начальник Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк. Как и Столярчук, Горбатюк выиграл в первой инстанции и ждет апелляцию, но приказ о применении к нему взыскания Луценко давно подписан и не отменен.

Юрий Столярчук – единственный прокурор ГПУ, которого Генпрокурор решил не наказывать за дисциплинарный проступок, о чем говорится в расследовании "Тайный фаворит Луценко". Зато заместитель Генпрокурора продолжает получать премии. Хотя минимум на месяц его должны были бы лишить такого поощрения. В Положении "О премировании работников органов прокуратуры" указано, что "премия не выплачивается работникам: за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание". То есть именно наложение комиссией взыскания, а не приказ Генпрокурора о применении, должен был бы лишить Столярчука премии.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.