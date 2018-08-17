Луценко пояснив, чому не виписує догану своєму заступнику

Рішення суду про скасування догани від КДКП заступнику Генпрокурора Юрію Столярчуку досі не набрало законної сили. Однак Генеральний прокурор Юрій Луценко аргументує своє 9-місячне очікування з підписанням наказу про стягнення Столярчуку судовим рішенням.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Але в усіх інших випадках Луценко застосовував покарання дисциплінарної комісії до прокурорів ГПУ, незважаючи на їхнє оскарження у Верховному суді. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглядав позов Столярчука до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів як суд першої інстанції. Його рішення про скасування стягнення від КДКП може вступити в силу лише за наслідками апеляційного перегляду Великою Палатою Верховного Суду.

Про це сказано в самому рішенні Касаційного адміністративного суду: "Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення Верховного Суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після набрання законної сили рішенням Великої Палати Верховного Суду за наслідками апеляційного перегляду".

Велика Палата Верховного Суду відкрила провадження за апеляційними скаргами КДКП та скаржника на дії Столярчука. Розгляд призначений на 25 вересня цього року.

Таким чином, рішення суду першої інстанції, яким скасовано догану кваліфкомісії Столярчуку, не набрало сили. 23 травня 2018 року під час розгляду скарги на дії генпрокурора Луценка члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії також зазначали, що рішення щодо скасування догани заступнику Луценка поки що не дійсне.

Воно не набуло законної сили,

– наголошували Станіслав Погребняк і Сергій Костенко.

Юрій Луценко вирішив не визнавати догану своєму заступникові, аргументуючи це рішенням суду, яке ще не набрало законної сили.

Коли буде остаточне рішення, тоді в мене буде рішення. Але наразі суд скасував рішення КДКП,

– заявив Генпрокурор у коментарі журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

На зауваження журналіста, що рішення не набрало сили, генпрокурор відповів "Почекаємо".

Окрім Столярчука, догани кваліфкомісії оскаржували у Верховному суді ще сім прокурорів: Сергій Горбатюк, Андрій Перов, Олег Войтович, Роман Корсун, Андрій Грек, Артем Бугаєць, Олеся Скрипник. В усіх випадках, крім Столярчука, Юрій Луценко видав накази про застосування стягнення, не чекаючи на рішення суду.

Не всі прокурори надалі виграли позови, але серед притягнутим Луценком до відповідальності є й такі, хто виграв. Зокрема, начальник Департаменту спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк. Як і Столярчук, Горбатюк виграв у першій інстанції і чекає на апеляцію, але наказ про застосування до нього стягнення Луценком давно підписаний і не скасований.

Юрій Столярчук – єдиний прокурор ГПУ, якого Генпрокурор вирішив не карати за дисциплінарний проступок, про що йдеться у розслідуванні "Таємний фаворит Луценка". Натомість заступник Генпрокурора продовжує отримувати премії. Хоча щонайменше на місяць його мали б позбавити такого заохочення. У Положенні "Про преміювання працівників органів прокуратури" вказано, що "премія не виплачується працівникам: за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення". Тобто саме накладення комісією стягнення, а не наказ Генпрокурора про застосування, мав би позбавити Столярчука премії.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.