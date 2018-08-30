"Дело рюкзаков" Авакова-младшего и Чеботаря закрыли, – Холодницкий

30 августа стало известно, что в "деле рюкзаков" Авакова самого Авакова-младшего таки не будет. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался возобновлять производство против сына министра внутренних дел Александра и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря.

В том, что нацгвардейцы получили некачественные рюкзаки, обвиняют только предпринимателя, который их шил.

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Этого следовало ожидать. Ведь именно САП и изымала ключевые имена из дела. И это не первый случай, когда антикоррупционная прокуратура проваливает дела Антикоррупционного бюро.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий даже вышел раньше из отпуска, чтобы окончательно закрыть "дело рюкзаков". Мол, доказательств против Авакова-младшего и Чеботаря таки не хватает.

В НАБУ настаивали, что прокурор САП незаконно вывел из-под подозрения ключевых фигурантов дела "рюкзаков Авакова". Теперь в нем фигурирует только предприниматель, который пошил некачественные рюкзаки. В Центре противодействия коррупции считают, что это ожидаемо, но незаконно.

В юридической практике практически не встречается, когда прокурор после того, как решил сообщить сторонам об окончании досудебного расследования, вдруг возвращает дело и его закрывает. Мы убеждены, что закрытие этого дела стало платой за непривлечение должным образом к ответственности непосредственно Назара Холодницкого,

– прокомментировала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

В унисон с Холодницким отказался оспаривать дело "рюкзаков Авакова" и суд. С такой просьбой к Фемиде обращался Центр противодействия коррупции. Это означает, что решение окончательное. Теперь в резонансном деле фигурирует только предприниматель, который пошил некачественные рюкзаки. По версии прокуратуры, получается именно он (один) продал МВД рюкзаки по завышенным ценам и нанес государству 14 миллионов гривен убытков. К тому же, он так вовремя взял всю вину на себя. Хотя на видеозаписях переговоров, которые нашли журналисты, четко фигурировали и Аваков-младший, и Чеботарь.

Недавно журналисты программы "Схем" выяснили, что суд дал разрешение на уничтожение камеры, на которую делали эту запись. Ключевое доказательство уничтожили якобы случайно в рамках совсем другого производства. Однако, вероятно, это могло стать одной из формальных причин закрытия дела "рюкзаков Авакова". Дело с самого начала было непростое. Ведь когда Александру Авакову объявляли подозрение, отец бросил в его защиту не одно полицейское подразделение. Они мешали детективам НАБУ и во время самого задержания, и на суде. Однако, тогда, в отличие от сейчас, на стороне НАБУ были коллеги из Антикоррупционной прокуратуры. В то же время, это не единственное дело, которое Холодницкий закрыл за последнее время. Например, дела против нардепов Дзендзерского и Охендовского.

Добавим, что по странному стечению обстоятельств 30 августа журналисты сообщили о закрытии дела о возможном вымогательстве Холодницким взятки, из-за которого его и начали слушать.