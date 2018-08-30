Луценко закрыл дело против Об этом сообщает издан относительно вымогательства взятки, – источник

Генпрокуратура закрыла производство против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.

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Именно в рамках этого производства НАБУ в марте и прослушивало директора САП. И тогда выяснилось, что, помимо прочего, Холодницкий давил на своих подчиненных и предупреждал подозреваемых о следственных действиях Антикоррупционного бюро.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия уволить Холодницкого не решилась, ограничилась только выговором. Хотя признала, что тот нарушил законодательство. Подозрение же главе САП вроде и подготовили, но так и не объявили. А выговор генпрокурор подписал только две недели назад.