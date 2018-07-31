Інтриги Авакова: як керівник МВС бере у заручники всю країну

Арсен Аваков за впливом на процеси став фактичним віце-президентом України, адже сконцентрував у своїх руках найбільше силове міністерство, а також поширив вплив на новостворене Державне бюро розслідувань. Насильство, полювання на відьом та мова ненависті стали частиною української політики останніх років.

При чому культивація цих принципів, негідних європейської країни, відбувається за прямого сприяння міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Головний орган правопорядку перетворився в приватну вотчину міністра, а за своїм впливом Арсен Аваков досяг рівня віце-президента України.

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Судіть самі. Аваков контролює другу за вагою партію в коаліції "Народний фронт", а через інститут "смотрящих" – цілі сфери економіки. Не гидує найдрібнішими тендерами у рідному міністерстві, згадайте лише аферу з рюкзаками! І так аж до літієвих родовищ та державних замовлень на порти або залізницю.



Один з "гаманців" Авакова Ігор Котвицький

Якщо почергувати перед входом до Верховної Ради, то можна побачити малопримітного депутата, який ходить з натовпом охоронців, що супроводжує його прямо в сесійну частину. Заради нього навіть перегороджують рух на вулиці Грушевського. Це – Ігор Котвицький, людина з функціоналом "гаманця Авакова", який за нової влади безкарно вивів 40 мільйонів доларів у Панаму за "лівими" документами, внаслідок чого безневинно покарали тільки кількох функціонерів Нацбанку.

Крім свого окремого політико-олігархічного клану, у Авакова є зграя бойовиків на чолі з радником міністра Іллєю Ківою, а також неформальні канали впливу на неонацистські угруповання. А з наближенням виборів роль МВС тільки зростатиме. Це – силове відомство, без якого будь-хто з переможців не зможе захистити свій результат. Що, в свою чергу, дає можливість Авакову домовлятися за своє майбутнє з можливими фаворитами гонки.

При цьому поліція, за винятком фасаду патрульної, залишається нереформованою. Але, проваливши це завдання, Аваков із завзяттям намагається взяти під контроль новостворене Державне бюро розслідувань, яке отримає функції слідства всієї України. Отримавши важелі впливу на конкурсну комісію, Аваков разом з товаришами "роздерибанили" практично всі посади в ДБР.



"Смотрящий" Порошенка Олександр Грановський

Окрім Авакова та його "гаманця" Ігоря Купранця, зонами впливу на ДБР поділилися з одним із сірих кардиналів партії "Свобода" Ігорем Кривецьким на прізвисько "Пупс", а також "смотрящим" Порошенка Олександром Грановським і його креатурою, першим заступником глави СБУ Павлом Демчиною.

При чому посади отримали сумнівні особистості. До прикладу, новоспечений керівник другого управління розслідувань ДБР Олександр Туру раніше працював у Криму і залишався там за часів, коли "прокурором" стала Наталія Поклонська. Згодом він виїхав з анексованого півострова і нині отримав одну з ключових посад.

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Є багато інформації про нерухомість цієї людини, а в соцмережах Олександр Туру підтримує різноманітні групи антиукраїнського спрямування. Але ця людина обійшла всі фільтри і обійме тепер одну з важливих посад у Державному бюро розслідувань. Це вказує лише на те, що лояльність була головною вимогою до кандидатів. Фактично, близько 70% посад у ДБР зараз переходить під контроль Авакова. Тобто орган розслідувань, який мав бути незаангажованим, насправді з першого ж дня будуватиметься людьми Авакова під його особистий інтерес.

Але, окрім МВС та ДБР, цього року зона впливу Авакова розширилася на одну посаду, яка скрізь у світі є еталоном відстороненості. Скрізь, але не в Україні. Мова йде про уповноваженого Верховної Ради з прав людини – ним стала депутатка від "Народного фронту" Людмила Денісова, що також входить до "обійми" Авакова.

При чому для її призначення він ледь не зґвалтував весь парламент – спочатку провівши через абсолютно "лівий" закон норму про зміну форми обрання омбудсмена, а потім шантажуючи Раду. Зробили це попри те, що міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала Верховну Раду, щоб та, обираючи нового Уповноваженого з прав людини, відклала офіційне голосування та розглянула ширше коло кандидатів, а не тільки Денісову.



Заради призначення Денісової Аваков "згвалтував" Верховну Раду

Процитую: "Щоб бути ефективною, ця інституція повинна бути політично незалежною, і мати не лише офіційний мандат від Ради, але й підтримку та участь громадянського суспільства".

Але прописні істини для цивілізованого світу виявилися зайвими в Україні – і політично ангажована Денісова посіла крісло захисника прав людини. До того ж, найабсурдніше, що вона примудрилася при цьому ще й проголосувати сама за себе, що є вчиненням дій за конфлікту інтересів. Але Печерський райсуд Києва закрив провадження, так і не склавши на неї протокол про корупцію.

Ну і найсвіжіший актив Авакова – це антикорупційний прокурор Холодницький. Немов слухняна маріонетка в руках міністра, схоже, тепер він здатен виконувати будь-які забаганки своїх нових шефів. Крім закриття справи сина Авакова та заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря, крім саботажу розслідування щодо Руслана Журила, а це спільник фронтовика Мартиненка, Холодницький днями відзначився ще одним кроком.



Найсвіжіший актив Авакова – антикорупційний прокурор Холодницький

Прокурор, що висить на гачку звільнення, закрив кримінальне провадження щодо депутата Дениса Дзензерського, який "забув" вказати в декларації, що винен банкам чотири мільярди гривень. Причина такого склерозу теж дуже прагматична – Дзензерський не хотів розраховуватися з банками-кредиторами. У підсумку розслідування, яке вели детективи НАБУ з початку минулого року – коту під хвіст.

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Подібна безкарність та змови, в які залучений міністр Аваков, ще вилізуть Україні боком.

Нам завжди не щастило на міністрів внутрішніх справ – один двічі застрелився у скроню, другий відсидів декілька років у тюрмі, ще двоє втекли до Росії. Аваков грається з вогнем, а його прагнення зберегти владу та потоки взяло в заручники всю країну. Тому усунення панівних кланів є останнім способом зберегти для України шанс на заможне майбутнє та чесну владу.