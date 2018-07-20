Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький вирішив влаштувати розпродаж кримінальних проваджень. Гучне закриття "справи рюкзаків" щодо сина Арсена Авакова та заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря не призвело до жодних наслідків. А відчуття безкарності лише примножує нові злочини.

Підлеглі прокурора-зрадника Назара Холодницького в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі поставили на потік порятунок фігурантів великих розслідувань НАБУ. Після сина Авакова рятівне коло кинули одному з найближчих соратників одіозного Миколи Мартиненка. Холодницький не приховується і розмінює справи на гарантії власної недоторканності в майбутньому.

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Так, прокурором, який вивів з-під кримінальної відповідальності сина міністра внутрішніх справ Авакова та екс-заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря, став прокурор прокуратури Холодницького Василь Кричун. Він не просто суперечив собі – спочатку вважав докази достатніми для скерування справи до суду, але раптово змінив свою думку на діаметрально протилежну – а й закрив провадження у частині обвинувачення Авакова-молодшого і Чеботаря. До того ж, справа "рюкзаків Авакова" не єдина, у якій прокурор САП Кричун намагається вивести ключових фігурантів з-під кримінальної відповідальності.



Засідання суду у справі "рюкзаків Авакова"

Інша справа, яку НАБУ і антикорупційна прокуратура розслідували ще з січня 2016 року – зловживання керівництва акціонерного товариства "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", яке призвело до збитків у майже 300 мільйонів гривень. Процесуальним керівником у ній були два прокурори, вже згаданий Василь Кричун та Тарас Щербай. Історія є типовою в українських реаліях, де державні підприємства, які належать нам з вами як громадянам України, віддавали та продовжують віддавати, як дійних корів, панівним кланам.

І після Революції гідності, за яку українці заплатили життям Небесної сотні, одне з таких підприємств – Об'єднана гірничо-хімічна компанія – була віддана на проїдання "Народному фронту". Куратором "схематозу" став відомий всім "смотрящий" та на той момент депутат Микола Мартиненко, який посадив на підприємство свій менеджмент.

А схема – банальна у таких випадках і досить проста та звична для багатьох державних підприємств України: продукція "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" за заниженими цінами продавалась фірмам-прокладкам. Ті, у свою чергу, далі перепродавали її реальним споживачам за ринковими цінами. У результаті корупційна маржа осідала в кишенях керівництва державного підприємства, які потім, очевидно, ділилися зі своїми кураторами.

Такою фірмою-прокладкою стала компанія "Боллверк", яка зареєстрована у Австрії на підставних осіб. За дивним збігом обставин, ці ж підставні особи були причетними до схожої фірми-прокладки, яка орудувала в інтересах Мартиненка на іншому державному підприємстві України "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Про ці афери я розповідав у попередніх випусках.



Східний гірничо-збагачувальний комбінат

Повернемося до схеми Холодницького та його підлеглого Кричуна з порятунку корупціонерів. Отже, детективи НАБУ справедливо встановили, що мінімум троє керівників "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", Журило, Перцев та Мороховець, були причетними до зловживань. Цим трьом ще в січні 2017 року, тобто півтора року тому, було повідомлено про підозру. Але далі у підлеглого Холодницькому прокурора Кричуна виникає бажання фактично звільнити фігурантів від покарання.

Своєю постановою він припинив слідство щодо одного з фігурантів, Мороховця. Обґунтував це свідченнями самого Мороховця та головного підозрюваного Журила. Інші докази, які мали підтверджувати винуватість Мороховця, прокурор Холодницького чомусь вирішив не брати до уваги. Але на цьому прокурори Холодницький та Кричун вирішили не зупинятися. Вони зібрались вивести з-під реального покарання ще і Руслана Журила, уклавши з ним "угоду про визнання винуватості".



Руслан Журило "доїв" державне підприємство декілька років

Умови цієї угоди вражають – Журило, який "доїв" державне підприємство декілька років, погодився погасити третину завданих збитків – 100 мільйонів гривень. Але не своїм коштом, а шляхом відмови від отримання річної премії за результатами роботи державної компанії!

Ще однієї умовою Журила було звільнення від кримінальної відповідальності двох спільників – Перцева і Мороховця, і одного з них, згаданого Мороховця, прокуратура Холодницького навіть встигла врятувати від тюрми. Журило на умовах цієї змови мав би отримати покарання у п'ять років позбавлення волі, але далі його би звільнили від ув'язнення, замінивши трирічним випробувальним терміном.

Якщо ви хочете знати, як виглядає змова корупціонерів та людей Холодницького, покликаних боротися з корупцією – то такий приклад у нас перед очима. До того ж, Кричун ще й всіляко блокував будь-які слідчі дії у справі "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", які збирались проводити детективи НАБУ. Скеровані у квітні 2017 року клопотання про обшуки в інших фігурантів справи прокурор залишав без будь-якої відповіді протягом півтора року.

Крім того, він проігнорував направлені йому від НАБУ на погодження повідомлення про підозру ще трьом фігурантам цієї справи. Усі ці дії з порятунку людей Мартиненка відбувалися за мовчазної згоди Холодницького. Коли НАБУ зверталося до нього зі скаргами на бездіяльність підлеглого, то отримало лише відписку заступника антикорупційного прокурора. А поки Холодницький рятував людей Мартиненка від тюрми, державне підприємство продовжувало продавати свою продукцію через фірми-прокладки.



Микола Мартиненко, людей якого рятує від тюрми Холодницький

Як встановило слідство, бенефіціар такої "прокладки" Bollwerk – екс-дружина Журила, із якою він фіктивно розлучився. Тому не дивно, що Журило міг організувати провокаторів, які атакували антикорупціонера Віталія Шабуніна під час акції протесту з вимогою відставки прокурора-зрадника Холодницького, а також проплачений мітинг бабусь, які за 80 гривень відстояли акцію проти НАБУ, навіть не розуміючи, де і проти чого вони виступають.

На фото - підозрюваний НАБУ Журило разом з керівником ОУН Коханівським біля САП.



Журило - менеджер Мартиненка, якого НАБУ підозрює в причетності до завдання збитків на 300 млн. Тобто Мартиненку і Народному фронту вигідно, щоб Холодницький далі працював і зливав справи НАБУ. pic.twitter.com/gga2NiSiQJ — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 липня 2018 р.

Саме Журила помітили біля місця проведення пікету – адже йому, його патрону Миколі Мартиненку та "Народному фронту" вигідно, щоб прокурор, який закриває справи за зразком "справи сина Авакова" та "смотрящих" на державних підприємствах, зберіг свою посаду та остаточно поховав надії на боротьбу з корупцією в Україні.

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А всі намагання останні роки призначити конкурс на нового керівника державного підприємства, знекровленого Журилом, розбивалися через саботаж першого віце-прем'єра та міністра економіки Степана Кубіва. Таке тісне переплетення корупціонерів, прокурорів та найвищих чиновників не залишають Україні шансів на успішне майбутнє. Тому тільки після усунення нині панівних псевдоеліт можна сподіватися на покращення життя українських громадян.