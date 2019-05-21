Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний

Юрист Віктора Януковича Андрій Поротнов, який має нести відповідальність за скоєні злочини екс-президентом, спокійно повернувся в Україну.

До речі, повернувся він не з Росії, а з Європейського Союзу, в якому спокійно жив після розстріляної Небесної Сотні, насолоджуючись нажитими статками. Він не лише спокійно жив у Європі, а й навіть домігся скасування проти себе санкцій.

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Жоден з трьох генеральних прокурорів Петра Порошенка не спромігся його нормально розслідувати. Якщо до Портнова, як заступника голови Адміністрація Президента, який розстріляв протестантів на вулицях, питань немає, то чому вони мають бути в європейців? Це ж не їхніх громадян снайпери і "Беркут" вбивав.



Андрій Портнов

Генеральний прокурор Юрій Луценко несе повну відповідальність за спокійне сите життя Андрія Партнова і його повернення в Україну. Саме Генеральна прокуратура України мала б розслідувати справи Януковича і його команди.

У чому звинувачують Портнова

У Юрія Луценко питань до Андрія Портнова немає. Ба більше, на хвилю обурення поверненням останнього він відповів: "А у вас є докази про скоєний ним злочин?".

Я вам нагадаю, які злочини він скоїв:

• Спершу Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.



• А ще стосовно Портнова було розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Найцікавіше, що доблесна Генпрокуратура спромоглася вручити йому підозру за незаконне заволодіння викладацькою зарплатою на 137 тисяч гривень. Я думаю, що Портнов на ресторани більше витрачає.

Це все на, що спромоглися три генеральні прокурори Порошенка. Останній несе повну політичну відповідальність за цей провал. Вірніше вже поніс на виборах президента і повною мірою понесе на виборах Ради.

Як Луценко посів місце генпрокурора

Чинний генеральний прокурор – це не просто людина Порошенка. Луценко очолював передвиборчий список БПП. Ба більше, щоб зробити його генпрокурором "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" викинули з закону норму про обов'язкову вищу юридичну освіту.



Юрій Луценко

Тож не треба тепер дивуватися, що юридично безграмотний Луценко не має питань до Андрія Портнова. Це природний результат профанації Порошенком реформи Генпрокуратури. Зокрема неприйняття президентом заяви Луценка про відставку в листопаді 2018 року.

"Кришування" Портнова в Україні

Штаб Порошенка на історію з Портновим відповів так – поки Порошенко був президентом, то Портнов сидів за межами країни "тихіше води", а як тільки він пішов – той одразу повернувся. Жалюгіднішого виправдання і придумати важко. Насамперед, якби хоч один генпрокурор Порошенка спромігся до нормальної підозри Портнову, то його б в Європі затримали ще кілька років тому, не кажучи за гарантований арешт на території України.

Насолоджуючись спокійним ситим життям у Відні Портнов протягом президентства Порошенка спокійно вирішував свої справи в Україні. Наприклад, Портнов сім разів виграв суд у Генеральної прокуратури.

Суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, а весь обсяг інформації про нібито його причетності до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 році невідповідним дійсності".

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А ще суд визнав листування ГПУ з ЄС щодо Портнова незаконною і зобов'язали прокуратуру поінформувати ЄС "про їх незаконні дії протягом 30 днів". В результаті суд Європейського союзу зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.



Віктор Янукович та Андрій Портнов

Бачите, як Портнов носа свого в Україні не показував? Так не показував, що рішенням українських, реформованих Порошенком судів, домігся скасування проти себе санкцій Європейського Союзу. До слова, прокурори в судах проти Портнова особливо не напружувались.

Але ще крутішим було виправдання фанатів Луценка. Я просто очам своїм не міг повірити. Луценко вустами своєї прес-секретарки Лариси Сарган звинуватив в усьому нас. Вона написала:

Дістало читати прокльони тих, то сам нічого не робить, окрім "всепропало" під кожним дописом. Почніть винуватити себе в тому, що відбулося. Може, тоді попустить і почне працювати голова, а не руки об клавіатуру гаджета.

От що має бути в голові у Луценка і його команди, щоб таке написати? Нічогісінько не зробили. "Злили" все, що можна було "злити" і не безкоштовно. Ще й мають наглість в цьому усіх нас звинувачувати.



Прес-секретарка Луценка, яка обурилась щодо справи Портнова

Коли неприпустимість цієї позиції стала очевидною навіть для Луценка, то стратегію відбілювання було змінено. Увагу зі справ проти Портнова, злитих генпрокуратурою, спробували перевести на НАБУ. Мовляв не лише Генпрокуратура така погана, бо детективи теж закрили одну справу щодо Портнова. Однак, шановний Юрій Луценко, якраз ви й ваші попередники є такими.

НАБУ дійсно закрило справу про незаконне збагачення Портнова. Тільки зробити це вони були змушені через легалізацію незаконного збагачення Конституційним судом.