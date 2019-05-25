Луценко подвел итоги антикоррупционной деятельности Генпрокуратуры

Генпрокурор Юрий Луценко убеждает, что в Украине существует очень много проблем, которые незаконно скачивают из бюджета огромные средства. По его словам, некоторые из них все же удалось решить и в итоге вернуть 125 миллиардов гривен.

Как рассказал глава ГПУ в видеообращении, опубликованном на его Facebook-странице, Генпрокуратура имеет дело с чиновниками категории "Б". То есть это те лица, которые находятся в пределах от председателя сельсовета до заместителя главы ОГА, правда при условии, что те коррупционным образом присвоили больше 1 миллиона гривен. Должностными лицами, имеющими высший статус, или так называемой категорией "А" (от главы ОГА до министров, главы правительства и президента), занимаются Специальная антикоррупционная прокуратура, и подконтрольное ей Антикоррупционное бюро.

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По словам Луценко, за три года в Украине благодаря действиям Генпрокуратуры было вынесено 2 тысячи 876 приговоров коррупционерам и в бюджет Украины возвращено 125 миллиардов гривен. Что касается топ-коррупционеров, то вынесено 0 приговоров и возвращено в бюджет лишь 450 миллионов гривен.

Кроме того, он похвастался, что правоохранителям удалось перекрыть несколько источников коррупции. В частности, говорится о несправедливой процедуре госзакупок , откатах при получении НДС за экспортные контракты, фирмах-прокладках и совместных предприятиях в "Нафтогазе", а также "теневом" доступе к лицензиям на добычу нефти, газа, янтаря, песка и тому подобное.

Правда, говорит генпрокурор, осталось еще много проблем, и три самые главные из них – это:

– государственный сектор

Украина имеет наибольшее количество в мире государственных предприятий, а именно 3 600, причем половина из них – неприбыльные, а треть – убыточная приватизация. Как объясняет Луценко, они позволяют выкачивать из них деньги партийным деятелям, которые назначают туда менеджмент. В итоге через эту дыру "исчезают мильарды". Выход – честная приватизация

– таможня

По оценке специалистов, все еще 30% доходов от таможни находятся в тени, то есть разворовываются. Помогут решить эту проблему электронные сканеры, электронные системы учета, связь с партнерами Украины относительно операций по экспорту-импорту во всем мире, а также политическая воля.

– рейдерство

Происходит оно из-за принятого в свое время закона, который позволяет коммунальным предприятиям заниматься вопросом регистрации. То есть каждый мэр маленького городка может создать коммунальное предприятие, а регистраторы, со своей стороны, будут иметь доступ к системе, в которой любое предприятие Украины может сменить владельца несколькими нажатиями на компьютере. Выход – закрыть вопрос регистрации.

В середине мая два постановления о недоверии Луценко подготовили нардепы Игорь Луценко и Егор Соболев. За первый день оба вместе собрали более 60 подписей парламентариев. Кроме того, ранее в Киеве его отставки требовали активисты.