Прокуратура завершила расследование в отношении экс-начальника Генштаба ВСУ Заманы

Главная военная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении начальника Генштаба ВСУ времен президентства Виктора Януковича, Владимира Заманы.

Так, военная прокуратура совместно с СБУ вели досудебное расследование этого дела. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

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Заману обвиняют в госизмене. Как говорят в прокуратуре, все материалы досудебного расследования против него уже предоставили стороне защиты.

Отметим, что Владимира Заману задержали еще 25 февраля. Его обвиняют в сокращении состава Вооруженных сил в 2012 – 2014 годах, а также в уничтожении военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию военнослужащих в 2014 году.



Владимир Замана рядом с Виктором Януковичем

Кроме этого, главный прокурор Украины Анатолий Матиос обвинил Владимира Заману в том, что тот за время своего пребывания на посту подписал и издал директиву об оперативном подчинении командованию ВМС военных частей Воздушных ВСУ: это переформатирование в Крыму дало значительные преимущества ЧФ РФ в контроле и блокировке дислоцированных в Крыму военнослужащих Вооруженных Сил.

Согласно соответствующей статье Уголовного кодекса, Замане грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.