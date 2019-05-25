Луценко підбив підсумки антикорупційної діяльності Генпрокуратури

Генпрокурор Юрій Луценко переконує, що в Україні існує дуже багато проблем, що незаконно викачують з бюджету величезні кошти. За його словами, деякі з них все ж вдалося вирішити та у підсумку повернути 125 мільярдів гривень.

Як розповів очільник ГПУ у відеозверненні, опублікованому на його Facebook-сторінці, Генпрокуратура має справу з чиновниками категорії "Б". Тобто це ті особи, що перебувають у межах від голови сільради до заступника очільника ОДА, щоправда за умови, що ті корупційним чином привласнили щонайбільше 1 мільйон гривень. Посадовцями, що мають вищий статус, або так звана категорія "А" (від очільника ОДА до міністрів, голови уряду та президента), опікуються Спеціальна антикорупційна прокуратура, та підконтрольне їй Антикорупційне бюро.

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За словами Луценка, за три роки в Україні завдяки діям Генпрокуратури було винесено 2 тисячі 876 вироків корупціонерам та до бюджету України повернуно 125 мільярдів гривень. Щодо топ-корупціонерів, то вироків винесено 0 вироків і повернути до бюджету лише 450 мільйонів гривень.

Крім того, він похвалився, що правоохоронцям вдалося перекрити кілька джерел корупції. Зокрема, мовиться про несправедливу процедуру держзакупівель , відкати під час отримання ПДВ за експортні контракти, фірми-прокладки та спільні підприємства у "Нафтогазі", а також "тіньовий" доступ до ліцензій на видобуток нафти, газу, бурштину, піску тощо.

Щоправда, каже генпрокурор, ще багато проблем залишилися, і три найголовніші з них – це:

– державний сектор

Україна має найбільше у світі державних підприємств, а саме 3 600, при чому половина з них – неприбуткові, а третина – збиткові приватизація. Як пояснює Луценко, вони дають змогу викачувати з них гроші партійним діячам, що призначають туди менеджмент. У підсумку через цю дірку "зникають мільарди". Вихід – чесна приватизація

– митниця

За оцінкою спеціалістів, все ще 30% доходів від митниці перебувають у тіні, тобто розкрадаються. Допоможуть вирішити цю проблему електронні сканери, електронні системи обліку, зв'язок з партнерами України щодо операцій з експорту-імпорту у всьому світі, а також політична воля.

– рейдерство

Відбувається воно через ухвалений свого часу закон, що дозволяє комунальним підприємствам займатися питанням реєстрації. Тобто кожен мер навіть найменшого містечка може створити комунальне підприємство, а реєстратори, зі свого боку, матимуть доступ до системи, за якою будь-яке підприємство України може змінити власника натискання на комп’ютері. Вихід – закрити питання реєстрації та стабільності православності.

У середині травня дві постанови про недовіру Луценкові підготували нардепи Ігор Луценко та Єгор Соболєв. За перши день обидві разом зібрали понад 60 підписів парламентарів. Крім того, раніше у Києві його відставки вимагали активісти.