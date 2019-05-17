У Києві керівника Держслужби зайнятості Ярошенка затримали за відкат

Військова прокуратура затримала групу посадових осіб на чолі з главою Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком. Причиною послужили відкати при будівництв об’єктів соціального призначення.

Ярошенка та інших посадовців затримали під час передачі чергового хабара у розмірі 480 тисяч гривень. У спецоперації із затримання, окрім членів військової прокуратури брали участь представники ДБР і Нацполіції. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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Військовою прокуратурою затримано групу посадових осіб на чолі во Голови державної служби зайнятості України Ярошенка за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.

Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень,

– наголосив він.

Подробиці щодо резонансної справи пообіцяли повідомити згодом.

Що відомо про Валерія Ярошенка?Валерій Ярошенко був заступником міністра соціальної політики України від червня 2014 по липень 2016 року. Із цієї посади його зі скандалом звільнив прем’єр Володимир Гройсман. Річ у тім, що тоді прізвище Ярошенка пов’язували із численними схемами розкрадання коштів, виділених на соцполітику держави.



На посаді виконувача обов’язків голови Державної служби зайнятості Ярошенко перебуває від серпня 2016 року.