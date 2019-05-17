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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      В Киеве руководителя Госслужбы занятости Ярошенко задержали за откат

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      Валерий Ярошенко
      Валерий Ярошенко / Урядовый курьер

      Военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с главой Государственной службы занятости Валерием Ярошенко. Причиной послужили откаты пза стройки объектов социального назначения.

      Ярошенко и других чиновников задержали во время передачи очередной взятки в размере 480 тысяч гривен. В спецоперации по задержанию, кроме членов военной прокуратуры принимали участие представители ГБР и Нацполиции. Об этом на своей Facebook-странице сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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      Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с Председателем государственной службы занятости Украины Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения.
      Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен,
      – подчеркнул он.

      Подробности по резонансному делу пообещали сообщить позже.

      Что известно о Валерии Ярошенко?
      Валерий Ярошенко был заместителем министра социальной политики Украины от июня 2014 по июль 2016 года. С этой должности его со скандалом уволил премьер Владимир Гройсман. Дело в том, что тогда фамилию Ярошенко связывали с многочисленными схемами хищения средств, выделенных на соцполитику государства.

      На должности исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости Ярошенко находится с августа 2016 года.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Полиция ГПУ Государственное бюро расследований Взятка
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