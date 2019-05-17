В Киеве руководителя Госслужбы занятости Ярошенко задержали за откат

Военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с главой Государственной службы занятости Валерием Ярошенко. Причиной послужили откаты пза стройки объектов социального назначения.

Ярошенко и других чиновников задержали во время передачи очередной взятки в размере 480 тысяч гривен. В спецоперации по задержанию, кроме членов военной прокуратуры принимали участие представители ГБР и Нацполиции. Об этом на своей Facebook-странице сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с Председателем государственной службы занятости Украины Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения.

Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен,

– подчеркнул он.

Подробности по резонансному делу пообещали сообщить позже.

Что известно о Валерии Ярошенко?

Валерий Ярошенко был заместителем министра социальной политики Украины от июня 2014 по июль 2016 года. С этой должности его со скандалом уволил премьер Владимир Гройсман. Дело в том, что тогда фамилию Ярошенко связывали с многочисленными схемами хищения средств, выделенных на соцполитику государства.



На должности исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости Ярошенко находится с августа 2016 года.