У ГПУ показали снайперську гвинтівку російських бойовиків: фото

Українські військові знайшли снайперську гвинтівку після знищення позиції ворожого снайпера поблизу Красногорівки. Такої зброї на забезпеченні Збройних сил України немає.

Зазначається, що гвинтівка російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, яка постачається на замовлення виключно для Збройних Сил Росії.

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Окрім того, у Водяному виявили малогабаритний реактивний вогнемет з характерним для збройних сил Росії камуфляжним фарбуванням.

Знайдена зброя російських бойовиків: фото



Як наголосили в ГПУ, місця виявлення зазначеної зброї, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію збройних Сил РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань. Наразі проводяться відповідні експертизи, триває досудове розслідування.