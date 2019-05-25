В ГПУ показали снайперскую винтовку российских боевиков: фото

Украинские военные нашли снайперскую винтовку после уничтожения позиции вражеского снайпера вблизи Красногоровки. Такого оружия на обеспечении Вооруженных сил Украины нет.

Отмечается, что винтовка российского производства со штатным заводским прикладом и цевьем, которая поставляется на заказ исключительно для Вооруженных Сил России.

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Кроме того, в Водяном обнаружили малогабаритный реактивный огнемет с характерной для вооруженных сил России камуфляжной окраской.

Найденное оружие российских боевиков: фото

Как отметили в ГПУ, места обнаружения указанного оружия, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии вооруженных Сил РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований. Проводятся соответствующие экспертизы, продолжается досудебное расследование.