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      В ГПУ показали снайперскую винтовку российских боевиков: фото

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      Снайперская винтовка российских боевиков
      Снайперская винтовка российских боевиков / ГПУ

      Украинские военные нашли снайперскую винтовку после уничтожения позиции вражеского снайпера вблизи Красногоровки. Такого оружия на обеспечении Вооруженных сил Украины нет.

      Отмечается, что винтовка российского производства со штатным заводским прикладом и цевьем, которая поставляется на заказ исключительно для Вооруженных Сил России.

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      Кроме того, в Водяном обнаружили малогабаритный реактивный огнемет с характерной для вооруженных сил России камуфляжной окраской.

      Найденное оружие российских боевиков: фото

      Как отметили в ГПУ, места обнаружения указанного оружия, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии вооруженных Сил РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований. Проводятся соответствующие экспертизы, продолжается досудебное расследование.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости России ГПУ Оружие
      Источник: 24 канал
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