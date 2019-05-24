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      В ВСУ испытали украинские ракеты: захватывающие фото и видео

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      В ВСУ испытали украинские ракеты
      В ВСУ испытали украинские ракеты / Министерство обороны Украины

      В Одессе на полигоне Вооруженных сил Украины прошли очередные испытания украинских ракет "Ольха М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха Р".

      Проверка вооружения продлится до конца недели. Также будут запускать крылатые ракеты мобильного комплекса "Нептун".

      Читайте также: Украинские военные уничтожили вражескую технику: эффектное видео

      Министр обороны Степан Полторак отметил, что испытания проводились на различных дистанциях, а при стрельбе проверялись различные параметры ракеты.

      Испытания прошли успешно,поэтому ожидается, что с августа по октябрь в Украине проведут государственное испытание и соответственно эти ракеты получат на вооружение Вооруженные силы Украины. "Это эффективное оружие, которое сегодня для нас очень нужно", – добавил глава оборонного ведомства.

      Как проводили испытание ракет "Ольха М" и "Ольха Р": фото

      Как отметил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, украинские специалисты продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца 2019 года принять на вооружение ракеты "Ольха М", "Ольха Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун".

      Смотрите видео: испытание украинских ракет

       

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      Теги: Новости Украины Степан Полторак Міністерство оборони України Оружие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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