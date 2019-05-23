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      Украинские военные уничтожили вражескую технику: эффектное видео

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      Украинские военные уничтожили вражескую БМП
      Украинские военные уничтожили вражескую БМП / Скриншот из видео

      Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать вражескую технику. Так, 22 мая одним прицельным выстрелом армейцы попали прямо в бронемашину пехоты боевиков.

      Видео опубликовали на странице волонтерского фонда "Вернись Живым" в Facebook.

      Читайте также: Боевики жестоко обстреляли украинских бойцов: репортаж с передовой

      Как сообщают военные, из этой бронемашины боевики били по окрестностям густонаселенной Марьинки. А потом надежно прятали в гуще деревьев и специальном капонире.

      Однако, армейцам удалось выследить машину и нанести по ней сокрушительный удар.

      Смотрите видео: как украинские армейцы взорвали вражескую технику

      Как прошли сутки на фронте? В течение суток 22 мая пророссийские наемники на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов. Кроме того, боевики били по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

      По данным разведки ООС, двое оккупантов были уничтожены, еще один – ранен. Также пророссийские наемники потеряли одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

      blog_ava
      Главные новости 22 мая: провал избирательных законов в ВР и новые громкие назначения Зеленского
      сегодня
      1963
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Транспорт Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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