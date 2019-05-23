Существенные потери у боевиков и потерянная техника: на Донбассе было горячо в пошедшие сутки

В течение суток 22 мая пророссийские наемники на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов. Кроме того, боевики били по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки. Удары были нанесены из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны трижды:

– вблизи населенного пункта Золотое-4: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– в районе Новоалександровки: из минометов калибра 82 миллиметра;

– возле Попасной: из гранатометов различных систем.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Относительно ситуации в рядах боевиков, то, по данным разведки Объединенных сил, 22 мая двух оккупантов было уничтожено, еще один – ранен. Также пророссийские наемники потеряли одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было.

В течение суток 21 мая боевики на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня. Враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. В результате трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях