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      Существенные потери у боевиков и потерянная техника: на Донбассе было горячо в пошедшие сутки

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 22 мая пророссийские наемники на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов. Кроме того, боевики били по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Марьинки. Удары были нанесены из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны трижды:

      – вблизи населенного пункта Золотое-4: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

      – в районе Новоалександровки: из минометов калибра 82 миллиметра;

      – возле Попасной: из гранатометов различных систем.

      В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Относительно ситуации в рядах боевиков, то, по данным разведки Объединенных сил, 22 мая двух оккупантов было уничтожено, еще один – ранен. Также пророссийские наемники потеряли одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

      С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было.

      В течение суток 21 мая боевики на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня. Враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. В результате трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
      Донбас, окуповані території, війна, Росія
      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

      КАКОВА СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ:​
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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