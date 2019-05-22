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      Почему Украина не смогла за 5 лет закончить войну на Донбассе: заявление Полторака

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      Полторак объяснил, почему Украина не закончила войну на Донбассе за 5 лет
      Полторак объяснил, почему Украина не закончила войну на Донбассе за 5 лет / mil.gov.ua

      Украина, правительство и Вооруженные силы не были готовы к военному нападению России в 2014 году. 5 лет назад страну некому было защищать на Донбассе, а реальные реформы в армии начались только в 2016 году. Поэтому Украина и не смогла быстро закончить войну на Востоке.

      Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию "Настоящее время". К слову, генерал уже подал в отставку с поста главы Минобороны сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского. Однако, он будет возглавлять ведомство, пока его отставку не примет Верховная Рада.

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      По словам Полторака, Россия напала на Украину в тот момент, когда мы не были готовы вести войну.

      Страна была не готова к этой войне. И не только Вооруженные силы, никто в Украине не был готов к войне  ни правительство, ни общество. Мы никогда в жизни не думали, что нам придется воевать на территории Украины. К сожалению, наша беспечность и отношение к армии, когда мы выделяли один процент ВВП, привело к тому, что некому было защищать нашу страну,
      – сказал генерал.

      Он вспомнил, как Минообороны получало гуманитарную помощь для военных от Канады.

      "Мне было неприятно, потому что страна с огромным потенциалом получает форму, которая была очень нужна для украинских Вооруженных сил, и у нас ее не было. В таком положении оказалась армия. Мы были не готовы, и поэтому так сложилось, что мы не смогли закончить быстро войну", – пояснил Полторак.

      Чиновник добавил, что реальные реформы Минобороны начало через два года после начала войны – в 2016-м. До этого военные вели активные боевые действия и "латали дыры" в армии. Всего за годы независимости Украины было несколько попыток реформировать Вооруженные силы, но этого никто так и не сделал.

      Также Полторак добавил, что сейчас полностью завершено планирование реформы, начиная от стратегии национальной безопасности и обороны. Однако сама реформа еще не завершена.

      Что говорил Зеленский о войне в Донбассе?Во время своей речи на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины – прекращение огня на Донбассе. Он отметил, что ради того, чтобы наши герои больше не погибали, готов на все. При этом гарант отметил, что не Украина начала войну, но именно она должна ее закончить.

      Зеленский объяснил, что первым шагом для начала этого диалога станет освобождение всех пленных украинцев. Следующим шагом будет возвращение украинских территорий.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости политики Вооруженные силы Украины Украина – Россия Міністерство оборони України Степан Полторак Реформы
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