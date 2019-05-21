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      Полторак объяснил, почему увольняется с должности министра обороны

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      Полторак прибыл 21 апреля в АП на вызов Зеленского
      Полторак прибыл 21 апреля в АП на вызов Зеленского / Getty Images

      Министр обороны Украины Степан Полторак написал рапорт на увольнение с должности, потому что уважает конституционное право президента предлагать парламенту свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства.

      Об этом Полторак сказал журналистам возле здания Администрации Президента, куда его 21 мая вызвал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.

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      Что касается моей работы? Я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за 5 лет. Мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам (журналистам), и всем украинцам,
      – добавил министр.

      20 мая во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что уволит с должностей министра обороны Степана Полторака, генпрокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака. В тот же день Полторак направил Зеленскому рапорт об отставке с занимаемой должности.

      Кроме того, Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду.

      Что касается вероятного кандидата на должность министра обороны, ни Зеленский, ни его команда конкретную фамилию не называли. Однако не исключено, что Минобороны может возглавить советник главы государства в этой отрасли Иван Апаршин.

      Смотрите видео, как Зеленский заявил об увольнении министра обороны и роспуске Рады:

      хто в Україні призначає міністра оборони силовиків інфографіка

      Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского:

       

      blog_ava
      Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского и заявления о роспуске Рады и отставке Гройсмана
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Администрация Президента Степан Полторак Міністерство оборони України
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