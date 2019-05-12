Кто станет новым министром обороны: в Зеленского отличились заявлением

Советник будущего украинского президента Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал, собирается ли занять кресло министра обороны вместо Степана Полторака.

Так, он отметил, что сам Зеленский пока не делал ему никакого предложения относительно каких-то должностей. Кроме того, Апаршин отметил, что будет рекомендовать новому главе государства все же изменить нынешнего министра обороны. Об этом советник Владимира Зеленского рассказал в интервью "Громадскому".

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Так, Апаршин в ответ на вопрос журналиста сказал, что общается со Степаном Полтораком и не знает, оставит ли Владимир Зеленский его на должности.

Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту найти нового кандидата на должность министра обороны,

– подчеркнул он.

Конкретную фамилию, которую он может предложить Зеленскому, Апаршин не назвал. В то же время, он очень тепло отозвался об Анатолие Гриценко, назвав его "лучшим министром обороны за все времена". Несмотря на это, советник Зеленского считает, что Гриценко уже "не министр обороны, он уже поднялся с этого уровня".

"Если я сейчас назову его фамилию – завтра он станет "наркоманом". Я знаю, как в нашей стране. Эти люди уже залезли к моей жене в фотоальбом, они же могут залезть к кому угодно. Это ему приятно будет? Это же страна, в которой можно все что угодно", – отказался Апаршин называть фамилию достойного, по его мнению, кандидата на кресло министра обороны.

Отметим, что после избрания нового президента в Украине не меняется состав правительства. Правда, изменение может касаться двух министерских кресел – глав МИД и Министерства обороны. Согласно Конституции Украины, двух министров Верховная Рада назначает по представлению президента.

Когда Зеленский официально вступит на пост главы государства?

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.





Когда состоится инаугурация Зеленского: инфографика