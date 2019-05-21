Полторак пояснив, чому звільняється з посади міністра оборони

Міністр оборони України Степан Полторак написав рапорт на звільнення з посади, бо поважає конституційне право нового президента пропонувати парламенту власну кандидатуру на посаду глави оборонного відомства.

Про це Полторак сказав журналістам біля будівлі Адміністрації Президента, куди його 21 травня викликав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНІАН.

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Щодо моєї роботи? Я зробив усе можливе для того, щоб ми створили армію за 5 років. Мені точно не соромно дивитися в очі і вам (журналістам), і всім українцям,

– додав міністр.

20 травня під час своєї інавгураційної промови Зеленський заявив, що звільнить з посад міністра оборони Степана Полторака, генпрокурора Юрія Луценка і голову СБУ Василя Грицака. Того ж дня Полторак скерував Зеленському рапорт про відставку із займаної посади.

Окрім того, Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду.

Щодо ймовірного кандидата на посаду міністра оборони ні Зеленський, ні його команда конкретних прізвище не називали. Проте не виключено, що Міноборони може очолити радник глави держави у цій галузі Іван Апаршин.

Дивіться відео, як Зеленський заявив про звільнення міністра оборони та роспуск Ради:

Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського: