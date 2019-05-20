Міністр оборони подав у відставку

Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку відразу після того, як відрапортував на урочистій інавгураційній церемонії новому Президенту Володимиру Зеленському.

Заява про відставку відразу з'явилася на його сторінці у Facebook.

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"Честь маю", – прокоментував її Полторак.

Окрім того, рапорт про звліьнення подавголова Служби безпеки України Василь Грицак, всі його заступники та члени команди.

Зазначимо, Володимир Зеленський під час своєї промови в рамках церемонії інавгурації заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ. Окрім того, він "розпустив Верховну Раду".

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