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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Міністр оборони подав у відставку

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      Полторак подав у відставку
      Полторак подав у відставку / 24 канал

      Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку відразу після того, як відрапортував на урочистій інавгураційній церемонії новому Президенту Володимиру Зеленському.

      Заява про відставку відразу  з'явилася на його сторінці у Facebook.

      Читайте також: Хто з посадовців Порошенка пішов у відставку ще до інавгурації Зеленського: імена

      "Честь маю", – прокоментував її Полторак. 

      Окрім того, рапорт про звліьнення подавголова Служби безпеки України Василь Грицак, всі його заступники та члени команди.

      Зазначимо, Володимир Зеленський під час своєї промови в рамках церемонії інавгурації заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ. Окрім того, він "розпустив Верховну Раду". 

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      Теги: Новини України Новини політики
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