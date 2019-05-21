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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Украинские военные нанесли боевикам ощутимые потери на Донбассе

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      Боевики понесли потери на Донбассе
      Боевики понесли потери на Донбассе / СМИ сепаратистов (иллюстративное фото)

      Пророссийские боевики ранили 2 украинских военных 20 и 21 мая в результате своих обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Украинские бойцы адекватно ответили на обстрелы. Таким образом был ликвидирован 1 боевик и еще 6 – ранены.

      Где и из какого оружия боевики вели огонь на Донбассе?

      Читайте также: Успешная операция: бойцы ВСУ уничтожили 21 единицу техники боевиков на Донбассе

      Вблизи Гнутово оккупанты палили из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

      Возле Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

      Вблизи Водяного – из автоматических станковых гранатометов;

      Возле Опытного и Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      Вблизи Новгородского – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      В районе Новотошковского – из минометов калибра 82 миллиметра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

      Вблизи Золотого-4 – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов;

      Возле Николаевки второй – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Читайте также: Инициатива Зеленского относительно обмена пленными: что говорит Россия и боевики на Донбассе

      С начала суток 21 мая российские оккупационные силы дважды обстреляли позиции бойцов ООС:

      Вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      Возле Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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