Украинские военные нанесли боевикам ощутимые потери на Донбассе

Пророссийские боевики ранили 2 украинских военных 20 и 21 мая в результате своих обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Украинские бойцы адекватно ответили на обстрелы. Таким образом был ликвидирован 1 боевик и еще 6 – ранены.

Где и из какого оружия боевики вели огонь на Донбассе? Читайте также: Успешная операция: бойцы ВСУ уничтожили 21 единицу техники боевиков на Донбассе Вблизи Гнутово оккупанты палили из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; Возле Старогнатовки – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; Вблизи Водяного – из автоматических станковых гранатометов; Возле Опытного и Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Вблизи Новгородского – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; В районе Новотошковского – из минометов калибра 82 миллиметра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; Вблизи Золотого-4 – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов; Возле Николаевки второй – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Читайте также: Инициатива Зеленского относительно обмена пленными: что говорит Россия и боевики на Донбассе С начала суток 21 мая российские оккупационные силы дважды обстреляли позиции бойцов ООС: Вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Возле Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.