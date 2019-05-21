Українські військові завдали бойовикам суттєвих втрат на Донбасі
Проросійські бойовики поранили 2 українських військових 20 та 21 травня внаслідок своїх обстрілів у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Українські бійці адекватно відповіли на обстріли. Тож було ліквідовано 1 бойовика і ще 6 – поранено.
Де і з якої зброї бойовики вели вогонь на Донбасі?
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Поблизу Гнутового окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Біля Старогнатівки – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
Поблизу Водяного – з автоматичних станкових гранатометів;
Біля Опитного і Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Поблизу Новгородського – з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
У районі Новотошківського – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
Поблизу Золотого-4 – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів;
Біля Миколаївки Другої – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Від початку доби 21 травня російські окупаційні сили двічі обстріляли позиції бійців ООС:
Поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Біля Гнутового – з великокаліберних кулеметів.