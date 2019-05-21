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      Українські військові завдали бойовикам суттєвих втрат на Донбасі

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      Бойовики зазнали втрат на Донбасі
      Бойовики зазнали втрат на Донбасі / ЗМІ сепаратистів (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовики поранили 2 українських військових 20 та 21 травня внаслідок своїх обстрілів у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Українські бійці адекватно відповіли на обстріли. Тож було ліквідовано 1 бойовика і ще 6 – поранено.

      Де і з якої зброї бойовики вели вогонь на Донбасі?

      Читайте також: Успішна операція: бійці ЗСУ знищили 21 одиницю техніки бойовиків на Донбасі

      Поблизу Гнутового окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

      Біля Старогнатівки – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

      Поблизу Водяного – з автоматичних станкових гранатометів;

      Біля Опитного і Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      Поблизу Новгородського – з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      У районі Новотошківського – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

      Поблизу Золотого-4 – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів;

      Біля Миколаївки Другої – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Читайте також: Ініціатива Зеленського щодо обміну полоненими: що говорить Росія та бойовики на Донбасі

      Від початку доби 21 травня російські окупаційні сили двічі обстріляли позиції бійців ООС:

      Поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      Біля Гнутового – з великокаліберних кулеметів.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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