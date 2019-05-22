Боевики жестоко обстреляли украинских бойцов: репортаж с передовой

На передовой один военнослужащий получил ранение в результате обстрелов. Кроме того, обстрелы пророссийских наемников не прекращаются: только на Донбасс опускается ночь, они сразу начинают бить из пулеметов и гранатометов.

По словам военных, в эти сутки стреляли боевики из разного оружия, а обстрел начали с 5 утра.

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На позициях украинской армии, под самым Донецком, на днях появилось несколько свежих воронок от мин и снарядов ствольной артиллерии. Очевидно, что так террористы отметили режим тишины, который несколько дней, якобы, царит на Донбассе.

Артиллерия здесь работает нечасто, а вот стрелковое оружие и гранатометы ежедневно. Иногда закидывают и с беспилотников. "Беспилотник прилетает, с него бросают на нас самодельные устройства – хотят так запугать", – рассказал боец ​​Дядя Вова.

Боевики жестко ведут огонь по украинским военных

Эти солдаты уже не первую ротацию на Востоке. Говорят – иллюзий относительно реального прекращения огня не имеют и несмотря на обстрелы занимаются инженерными работами.

В то же время террористов видно в бинокль и конечно в другую оптику. Те тоже видят украинских воинов – так что прилететь может в любой момент.

И хотя слишком активный бой сегодня не завязался, пулеметы и гранатометы около часа исполняли свою партию. А вечером, когда журналисты выходили с позиций – враг прогнозируемо открыл по ним огонь.