00:16
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Бойовики жорстоко обстріляли українських бійців: репортаж з передової

      210 Читать новость на русском

      На передовій один військовий отримав поранення в результаті обстрілів. Окрім того, напади проросійських найманців не припиняються: щойно на Донбас опускається ніч, вони одразу починають гатити з кулеметів та гранатометів.

      За словами військових, цієї доби стріляли бойовики з різної зброї, а обстріл почали з 5 години ранку.

      Читайте також: Вісім військових ЗСУ потрапили до рук проросійських бойовиків

      На позиціях української армії, що під самим Донецьком, днями з’явилось кількадесят свіжих вирв від мін і снарядів зі ствольної артилерії. Очевидно, що так терористи відзначили режим тиші, що кілька днів, начебто, панує на Донбасі.

      Артилерія тут працює нечасто, а от стрілецька зброя та гранатомети щодня. Іноді закидають і з безпілотників. "Безпілотник прилітає, з нього кидають на нас саморобні пристрої – хочуть так залякати", – розповів боєць Дядя Вова.

      Бойовики жорстоко ведуть вогонь по українських військових
      Бойовики жорстоко ведуть вогонь по українських військових

      Ці воїни вже не першу ротацію на Сході. Кажуть – ілюзій щодо реального припинення вогню не мають і попри обстріли займаються інженерними роботами.

      Натомість терористів видно у бінокль і звісно в іншу оптику. Ті теж бачать українських воїнів – тож прилетіти може у будь-який момент.

      І хоч надто активного бою сьогодні не зав’язалось, кулемети та гранатомети з годину виконували свою партію. А надвечір, коли журналісти виходили з позицій – ворог прогнозовано відкрив по них вогонь.

      blog_ava
      Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
      22 травня
      46451
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 22 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 травня: провал виборчих законів у Раді та нові гучні призначення Зеленського
      22 травня , 22:15 Головні новини 22 травня: провал виборчих законів у Раді та нові гучні призначення Зеленського
      3708
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 травня , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 674
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 травня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 850
      Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      22 травня , 20:02 Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      Світлана Попова 3154
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      22 травня , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 1671
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук