Бойовики жорстоко обстріляли українських бійців: репортаж з передової

На передовій один військовий отримав поранення в результаті обстрілів. Окрім того, напади проросійських найманців не припиняються: щойно на Донбас опускається ніч, вони одразу починають гатити з кулеметів та гранатометів.

За словами військових, цієї доби стріляли бойовики з різної зброї, а обстріл почали з 5 години ранку.

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На позиціях української армії, що під самим Донецьком, днями з’явилось кількадесят свіжих вирв від мін і снарядів зі ствольної артилерії. Очевидно, що так терористи відзначили режим тиші, що кілька днів, начебто, панує на Донбасі.

Артилерія тут працює нечасто, а от стрілецька зброя та гранатомети щодня. Іноді закидають і з безпілотників. "Безпілотник прилітає, з нього кидають на нас саморобні пристрої – хочуть так залякати", – розповів боєць Дядя Вова.



Бойовики жорстоко ведуть вогонь по українських військових

Ці воїни вже не першу ротацію на Сході. Кажуть – ілюзій щодо реального припинення вогню не мають і попри обстріли займаються інженерними роботами.

Натомість терористів видно у бінокль і звісно в іншу оптику. Ті теж бачать українських воїнів – тож прилетіти може у будь-який момент.

І хоч надто активного бою сьогодні не зав’язалось, кулемети та гранатомети з годину виконували свою партію. А надвечір, коли журналісти виходили з позицій – ворог прогнозовано відкрив по них вогонь.