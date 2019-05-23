09:30
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українські військові знищили ворожу техніку: ефектне відео

      477 Читать новость на русском
      Українські військові знищили ворожу БМП
      Українські військові знищили ворожу БМП / Скріншот з відео

      Бійці Збройних сил України продовжують знищувати ворожу техніку. Так, 22 травня одним прицільним пострілом армійці влучили прямісінько у бронемашину піхоти бойовиків.

      Відео опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись Живим" у Facebook.

      Читайте також: Бойовики жорстоко обстріляли українських бійців: репортаж з передової

      Як повідомляють військові, із цієї бронемашини бойовики гатили по околицях густонаселеної Мар'їнки. А згодом надійно ховали у гущі дерев та спеціальному капонірі.

      Однак, армійцям вдалось вистежити машину і завдати по ній нищівного удару.

      Дивіться відео: як українські армійці підірвали ворожу техніку

      Як минула доба на фронті? Упродовж доби 22 травня проросійські найманці на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем і мінометів. Крім того, бойовики били по українських захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

      За даними розвідки ООС, двох окупантів було знищено, ще одного – поранено. Також проросійські найманці втратили одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль.

      blog_ava
      Полторак офіційно представив Хомчака: які завдання отримав новий командувач Генштабу
      сьогодні
      1624
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Транспорт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сьогодні , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 1597
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 травня , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 1132
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 травня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 1152
      Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      22 травня , 20:02 Гра у піддавки: до чого може призвести референдум про мир з Росією
      Світлана Попова 4502
      Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      22 травня , 19:31 Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва
      Мирослава Ляхович 1999
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук