Українські військові знищили ворожу техніку: ефектне відео

Бійці Збройних сил України продовжують знищувати ворожу техніку. Так, 22 травня одним прицільним пострілом армійці влучили прямісінько у бронемашину піхоти бойовиків.

Відео опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись Живим" у Facebook.

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Як повідомляють військові, із цієї бронемашини бойовики гатили по околицях густонаселеної Мар'їнки. А згодом надійно ховали у гущі дерев та спеціальному капонірі.

Однак, армійцям вдалось вистежити машину і завдати по ній нищівного удару.

Дивіться відео: як українські армійці підірвали ворожу техніку

Як минула доба на фронті? Упродовж доби 22 травня проросійські найманці на Донбасі п'ять разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем і мінометів. Крім того, бойовики били по українських захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.



За даними розвідки ООС, двох окупантів було знищено, ще одного – поранено. Також проросійські найманці втратили одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль.