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      У ЗСУ випробували українські ракети: захоплюючі фото та відео

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      У ЗСУ випробували українські ракети
      У ЗСУ випробували українські ракети / Міністерство оборони України

      В Одесі на полігоні Збройних сил України пройшли чергові випробування українських ракет "Вільха М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха Р".

      Перевірка озброєння триватиме до кінця тижня. Також будуть запускати крилаті ракети мобільного комплексу "Нептун".

      Читайте також: Українські військові знищили ворожу техніку: ефектне відео

      Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що випробування проводилися на різних дистанціях, а під час стрільби перевірялися різні параметри ракети.

      Випробування пройшли успішно,тому очікується, що з серпня по жовтень в Україні проведуть державне випробовування і відповідно ці ракети отримають на озброєння Збройні сили України. "Це ефективна зброя, яка сьогодні для нас дуже потрібна", – додав очільник оборонного відомства.

      Як проводили випробування ракет "Вільха М" та "Вільха Р": фото

      Як зазначив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, українські фахівці продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця 2019 року прийняти на озброєння ракети "Вільха М", "Вільха Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун". 

      Дивіться відео: випробування українських ракет

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя Міністерство оборони України Степан Полторак
      Джерело: 24 канал
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