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      ГПУ викликала радника Януковича Портнова на допит

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      Портнова викликають на допит в ГПУ
      Портнова викликають на допит в ГПУ / LIGA.net

      Генеральна прокуратура викликала на допит Андрія Портнова - заступника голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича.

      Портнова викликають як свідка у справах Євромайдану, про це повідомив начальник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, пише "Громадське".

      Читайте також: Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний

      Допит запланований на 11:00 27 травня.

      Зазначимо, Портнов подав до Державного бюро розслідувань заяву про нібито злочин щодо п’ятого Президента України Петра Порошенка. У ДБР отримання заяви підтвердили. 

      Андрій Портнов приїхав в Україну 19 травня 2019 року із заявою "Час повертатися". Він покинув Україну після Революції Гідності. 

      Чим "прославився" Портнов? Це юрист, який працював на команду президента-втікача Віктора Януковича. Портнов займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Саме він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.

      Після Революції гідності чиновник виїхав до Росіі, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.

      Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Євромайдан Розслідування Андрій Портнов ГПУ
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