ГПУ вызвала советника Януковича Портнова на допрос

Генеральная прокуратура вызвала на допрос Андрея Портнова – заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича.

Портнова вызывают в качестве свидетеля по делам Евромайдана, об этом сообщил начальник Управления спецрасследование ГПУ Сергей Горбатюк, пишет "Громадське".

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Допрос запланирован на 11:00 27 мая.

Отметим, Портнов подал в Государственный бюро расследований заявление о якобы преступление по пятого Президента Украины Петра Порошенко. В ГБР получение заявления подтвердили.

Андрей Портнов приехал в Украину 19 мая 2019 года с заявлением "Время возвращаться". Он покинул Украину после Революции Достоинства.

Чем "прославился" Портнов?

Это юрист, который работал на команду президента беглого Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.



После Революции достоинства чиновник уехал в Россию, а затем переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением.



Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его исключили из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".