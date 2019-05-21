19:19
21 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля
      Вєсті Кремля
      23:15, 20 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, 20 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      ГПУ вызвала советника Януковича Портнова на допрос

      120 Читати новину українською
      Портнова вызывают на допрос в ГПУ
      Портнова вызывают на допрос в ГПУ / LIGA.net

      Генеральная прокуратура вызвала на допрос Андрея Портнова – заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича.

      Портнова вызывают в качестве свидетеля по делам Евромайдана, об этом сообщил начальник Управления спецрасследование ГПУ Сергей Горбатюк, пишет "Громадське".

      Читайте также: Сторонник Януковича вернулся в Украину: кто к этому причастен

      Допрос запланирован на 11:00 27 мая.

      Отметим, Портнов подал в Государственный бюро расследований заявление о якобы преступление по пятого Президента Украины Петра Порошенко. В ГБР получение заявления подтвердили.

      Андрей Портнов приехал в Украину 19 мая 2019 года с заявлением "Время возвращаться". Он покинул Украину после Революции Достоинства.

      Чем "прославился" Портнов?
      Это юрист, который работал на команду президента беглого Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.

      После Революции достоинства чиновник уехал в Россию, а затем переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением.

      Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его исключили из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".

      blog_ava
      Встреча Зеленского с председателями фракций: о чем договорились
      сегодня
      4060
      Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Янукович Расследования Евромайдан ГПУ Андрей Портнов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Знак протеста: что пишут мировые СМИ об отставке Гройсмана
      сегодня , 18:02 Знак протеста: что пишут мировые СМИ об отставке Гройсмана
      Світлана Попова 525
      Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний
      сегодня , 18:00 Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний
      Віталій Шабунін 202
      Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      сегодня , 17:49 Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      Дмитро Снєгирьов 717
      Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска
      сегодня , 17:10 Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска
      Євгенія Мазур 898
      Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      сегодня , 16:40 Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      Фундація DEJURE 3897
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук