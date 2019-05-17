Луценко заперечує правопорушення у справах колишнього віце-президента США і його сина

Генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив крапку у питаннях правопорушень Джо Байдена і його сина в Україні, незважаючи на претензії з боку адвоката президента Дональда Трампа.

Про це Луценко заявив виданню Bloomberg.

Питання стосується дипломатичних дій Байдена, в той час як його син, Хантер Байден, знаходився в раді директорів Burisma Group – найбільшої приватної газодобувної компанії України. Будучи віце-президентом США, Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, включала заклик до відставки колишнього Генпрокурора країни Віктора Шокіна, пише видання.

У свою чергу Луценко заявив, що ні Хантер Байден, ні Burisma в теперішньому часі не є об'єктом розслідування.

"Я не хочу, щоб Україна знову стала суб'єктом президентських виборів в США. Хантер Байден не порушував ніяких українських законів – принаймні, на даний момент ми не бачимо ніяких порушень", – зазначив Генпрокурор України.

Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявляв, що у Джо Байдена виник конфлікт інтересів, коли він спілкувався з українськими чиновниками щодо боротьби з корупцією.

У березні 2016 року Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів США у вигляді гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією і не звільнить генерального прокурора Віктора Шокіна.

Луценко сказав Bloomberg, що зустрічався з Джуліані в січні цього року.

Генеральний прокурор підкреслив, що нинішнє розслідування жодних чином не стосується Burisma.

"Усі справи проти Burisma були закриті. Я не бачу правопорушення серед іноземців, Які працювала на Burisma в Україні", – сказав Луценко.