Чому Луценко досі не написав заяву про звільнення: емоційний коментар генпрокурора

Очільник ГПУ Юрій Луценко заявив, що, відповідно до закону, він перед новоспеченим президентом не має писати заяву про звільнення. Крім того, за його словами, існують інші обставини, а саме спроба реваншу з боку "діячів минулого".

Зокрема, у ефірі програми "Свобода слова" Юрій Луценко зазначив, що упродовж останніх днів діячі минулого почали закидати Генпрокуратуру десятками заяв про скоєні злочини. Як приклад він навів заяву від «опоблоківця» Нестора Шуфрича про те, що колишній секретар РНБО Олександр Турчинов і п’ятий український президент Петро Порошенко скоїли злочин. Відповідно до документу, вони наважилися дати наказ військам стріляти в тих, хто окуповував Україну. Відтак, мають відповісти, як вважає Шуфрич, за статтею про державну зраду.

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Це явний прояв реваншу. І це одна з причин, чому я залишаюсь на своїй посаді поки не буде обрано нову Верховну Раду та не сформовано нову прокуратуру. Це не про Турчинова та не про Порошенка. Це про тисячі убитих і сотні тисяч тих, хто пройшов фронт. Це спроба переписати історію та зробити злочинцями тих, хто любить і боронить свою Батьківщину,

– підкреслив генпрокурор.

Він наголосив, що залишатиметься на посаді генпрокурора, щоб ці заяви не мали нічого спільного з законом. І залишатиметься Луценко навіть попри те, що це не дуже популярна позиція. Після цих слів він порвав звернення до ГПУ від Шуфрича.



Луценко порвав заяву від Шуфрича про злочини Порошенка та Турчинова

"Така моя позиція, і впевнений, що усе буде добре", – додав Луценко.

Очільник ГПУ раніше підкреслював, що залишатиметься на своїй посаді щонайменше до результатів дострокових парламентських виборів, які мають пройти 21 липня. Після цього нова Рада має сформувати Генпрокуратуру.

Натомість журналіст Іван Верстюк вважає інакше. На його переконання, Луценко не йде відставку, бо сподівається бути корисним президенту Володимиру Зеленському.

Він навіть робив заяву, що державний "Приватбанк" немає законних підстав вимагати 5,5 мільярдів доларів від олігарха Ігоря Коломойського. Луценко сказав, що ще нібито Коломойський має попереду дедлайн, аби розплатитися за ті кредити, які він вивів,

– розповів він у ефірі 24 каналу.

За його словами, такі його кроки можна розглядати, як хід на те, щоб сподобатися Коломойському та щоб той повпливав на президента

"Юрій Луценко протягом своєї політичної кар’єри неодноразово змінював партійні кольори", – додав Верстюк.

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Епопея з відставками почалася ще до інавгурації Володимира Зеленського, однак посилилася вже після церемонії. Річ у тім, що новоспечений гарант закликав цісіх чиновників писати відповідні заяви.

Не розумію уряд, який тільки розводить руками та говорить, що ми нічого не зможемо зробити. Це не правда. Ви можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку та звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління,

– заявив Зеленський під час своєї інавгураційної промови.

Крім того, він заявив, що розпускає Верховну Раду.