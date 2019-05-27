Чому Луценко не подає у відставку: думка Верстюка

Генеральний прокурор Юрій Луценко як політик старого зразка тішить себе надією, що зможе пристосовуватися до будь-яких обставин та домовленостей.

Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав журналіст Іван Верстюк.

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За його словами, Юрій Луценко надіється, що буде корисним новому президенту.

Він навіть робив заяву, що державний "Приватбанк" немає законних підстав вимагати 5,5 мільярдів доларів від олігарха Ігоря Коломойського. Луценко сказав, що ще нібито Коломойський має попереду дедлайн, аби розплатитися за ті кредити, які він вивів,

– розповів журналіст.

"Це можна розглядати, як хід Луценка на те, щоб сподобатися Коломойському і той повпливав на президента Володимира Зеленського. Юрій Луценко протягом своєї політичної кар’єри неодноразово змінював партійні кольори і тепер сподівається, що буде потрібен Зеленському", – додав Іван Верстюк.

11 травня генеральний прокурор Юрій Луценко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським в офісі "Кварталу 95". Зустріч тривала дві години.

Володимир Зеленський під час своєї промови в рамках церемонії інавгурації заявив про звільнення з посад міністра оборони України, генпрокурора і глави СБУ.

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