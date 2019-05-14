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      Луценко зустрівся із Зеленським в офісі "Кварталу 95"

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      Луценко і Зеленський
      Луценко і Зеленський / Колаж 24 каналу

      Генеральний прокурор Юрій Луценко зустрівся з майбутнім президентом Володимиром Зеленським в офісі "Кварталу 95" у суботу 11 травня.

      Зустріч тривала дві години, – зазначила речниця Генпрокурора Лариса Сарган. Інформацію про це вона підтвердила для редакції Bihus.info.

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      Зустріч відбувалася в офісі "Кварталу 95" в Києві на Білоруській. Тема розмови стосувалася нібито роботи правоохоронних органів, в тому числі - Генпрокуратури.

      Офіційна зустріч на запрошення новообраного Президента з Генпрокурором,
      – стверджує Сарган.

      З ким зустрічався Володимир Зеленський після виборів президента України?

      ► З послом Китаю Ду Веєм. Політики обговорили розвиток співпраці між країнами.

      ► З главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Там Зеленський обговорив продовження підтримки економіки України.

      ► З міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. На зустрічі майбутній президент пояснив, що хоче досягти перемоги над корупцією. Фріланд у свою чергу зазначила, що сучасним політикам необхідно слухати своїх громадян. За її словами, Канада й надалі буде підтримувати Україну.

      ► З єврокомісаром з питань розширення і політики добросусідства Йоганнесом Ганом. Зустріч відбулась у Києві. Розмова була про війну на Донбасі, безальтернативність європейського вибору України, перемогу над корупцією, демонополізацію в енергетиці та деолігархізацію. Ган зазначив, що Євросоюз готовий підтримати проведення реформ.

      ► З очільником Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Там майбутній президент обговорив місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо збереження релігійного миру, а також громадську ініціативу для побудови європейської України.

      ► З керівниками парламентського процесу в Україні, зокрема і Андрієм Парубієм. Темою зустрічі була дата інавгурації новоспеченого гаранта.

      ► Провів телефонну розмову із канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Канцлер згадав і про мінські угоди, наголосивши у досягненні поступу у питанні на користь територіальної цілісності та суверенітету України.

      ► Розмовляв з сенатором-республіканцем США Робом Портманом. "Ми маємо спільне бачення мирної, процвітаючої України, вільної від корупції та зловмисного впливу Росії", – розповів Портман.

      ► Радники новообраного президента України Володимира Зеленського проводили зустрічі з представниками Єврокомісії та послами Євросоюзу у Брюсселі.

      ► Із головою Православної церкви України Епіфанієм. Згодом відбулася ще одна зустріч – із почесним патріархом ПЦУ Філаретом. А ще згодом – із представниками мусульманських об'єднань в Україні. 

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики ГПУ Юрій Луценко
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