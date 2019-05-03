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      Команда Зеленського зустрілася з послами Євросоюзу

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      Радники Зеленського Данилюк і Рабошапка
      Радники Зеленського Данилюк і Рабошапка / Колаж 24 канал

      Радники новообраного президента України Володимира Зеленського проводять зустрічі з представниками Єврокомісії та послами Євросоюзу у Брюсселі.

      "Рада вітати радників нового президента України Зеленського Олександра Данилюка та Руслана Рябошапку з приводу візиту в Брюссель, у тому числі для зустрічі з послами ЄС в Комітеті з питань політики і безпеки", – написала у Twitter заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Катаріна Матернова.

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      Данилюк у команді Зеленського відповідає за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику. Рябошапка – за правоохоронну і антикорупційну політику.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олександр Данилюк Олександр Володимирович Данилюк Кандидати в президенти Євросоюз Єврокомісія
      Джерело: 24 канал
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