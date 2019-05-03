Команда Зеленського зустрілася з послами Євросоюзу

Радники новообраного президента України Володимира Зеленського проводять зустрічі з представниками Єврокомісії та послами Євросоюзу у Брюсселі.

"Рада вітати радників нового президента України Зеленського Олександра Данилюка та Руслана Рябошапку з приводу візиту в Брюссель, у тому числі для зустрічі з послами ЄС в Комітеті з питань політики і безпеки", – написала у Twitter заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Катаріна Матернова.

Читайте також: Зеленський скликає бізнесменів на зустріч

Данилюк у команді Зеленського відповідає за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику. Рябошапка – за правоохоронну і антикорупційну політику.