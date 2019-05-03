Команда Зеленского встретилась с послами Евросоюза

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского проводят встречи с представителями Еврокомиссии и послами Евросоюза в Брюсселе.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку по поводу визита в Брюссель, в том числе для встречи с послами ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности", – написала в Twitter замглавы гендиректората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.

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Данилюк в команде Зеленского отвечает за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику. Рябошапка – за правоохранительную и антикоррупционную политику.