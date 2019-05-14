Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала 95"

Генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с будущим президентом Владимиром Зеленским в офисе "Квартала 95" в субботу 11 мая.

Встреча длилась два часа, – отметила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган. Информацию об этом она подтвердила для редакции Bihus.info.

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Встреча, которая проходила в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве на Белорусской, длилась два часа и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры.

Официальная встреча по приглашению новоизбранного Президента с Генпрокурором,

– утверждает Сарган.

С кем встречался Владимир Зеленский после выборов президента Украины?

► С послом Китая Ду Вэем. Политики обсудили развитие сотрудничества между странами.

► С главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Там Зеленский обсудил продолжение поддержки экономики Украины.

► С министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. На встрече будущий президент объяснил, что хочет достичь победы над коррупцией. Фриланд в свою очередь отметила, что современным политикам необходимо слушать своих граждан. По ее словам, Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

► С еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Встреча состоялась в Киеве. Разговор был о войне на Донбассе, безальтернативности европейского выбора Украины, победе над коррупцией, демонополизации в энергетике и деолигархизации. Хан отметил, что Евросоюз готов поддержать проведение реформ.

► С главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком. Там будущий президент обсудил миссию Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно сохранения религиозного мира, а также общественную инициативу для построения европейской Украины.

► С руководителями парламентского процесса в Украине, в том числе и Андреем Парубием. Темой встречи была дата инаугурации новоиспеченного гаранта.

► Провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Канцлер вспомнил и о минских соглашениях, отметив в достижении прогресса в вопросе в пользу территориальной целостности и суверенитета Украины.

► Разговаривал с сенатором-республиканцем США Робом Портманом. "Мы имеем общее видение мирной, процветающей Украины, свободной от коррупции и незаконного влияния России", – рассказал Портман.

► Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского проводили встречи с представителями Еврокомиссии и послами Евросоюза в Брюсселе.

► С главой Православной церкви Украины Епифанием. Впоследствии состоялась еще одна встреча – с почетным патриархом ПЦУ Филаретом. А еще позже – с представителями мусульманских объединений в Украине.