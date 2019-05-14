16:39
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала 95"

      686 Читати новину українською
      Луценко и Зеленский
      Луценко и Зеленский / Коллаж 24 канала

      Генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с будущим президентом Владимиром Зеленским в офисе "Квартала 95" в субботу 11 мая.

      Встреча длилась два часа, – отметила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган. Информацию об этом она подтвердила для редакции Bihus.info.

      Читайте также: Регламентный комитет Рады перенес рассмотрение даты инаугурации Зеленского

      Встреча, которая проходила в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве на Белорусской, длилась два часа и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе Генпрокуратуры.

      Официальная встреча по приглашению новоизбранного Президента с Генпрокурором,
      – утверждает Сарган.

      С кем встречался Владимир Зеленский после выборов президента Украины?

      ► С послом Китая Ду Вэем. Политики обсудили развитие сотрудничества между странами.

      ► С главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Там Зеленский обсудил продолжение поддержки экономики Украины.

      ► С министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. На встрече будущий президент объяснил, что хочет достичь победы над коррупцией. Фриланд в свою очередь отметила, что современным политикам необходимо слушать своих граждан. По ее словам, Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

      ► С еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Встреча состоялась в Киеве. Разговор был о войне на Донбассе, безальтернативности европейского выбора Украины, победе над коррупцией, демонополизации в энергетике и деолигархизации. Хан отметил, что Евросоюз готов поддержать проведение реформ.

      ► С главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком. Там будущий президент обсудил миссию Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций относительно сохранения религиозного мира, а также общественную инициативу для построения европейской Украины.

      ► С руководителями парламентского процесса в Украине, в том числе и Андреем Парубием. Темой встречи была дата инаугурации новоиспеченного гаранта.

      ► Провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Канцлер вспомнил и о минских соглашениях, отметив в достижении прогресса в вопросе в пользу территориальной целостности и суверенитета Украины.

      ► Разговаривал с сенатором-республиканцем США Робом Портманом. "Мы имеем общее видение мирной, процветающей Украины, свободной от коррупции и незаконного влияния России", – рассказал Портман.

      ► Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского проводили встречи с представителями Еврокомиссии и послами Евросоюза в Брюсселе.

      ► С главой Православной церкви Украины Епифанием. Впоследствии состоялась еще одна встреча – с почетным патриархом ПЦУ Филаретом. А еще позже – с представителями мусульманских объединений в Украине.

      blog_ava
      Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
      сегодня
      34851
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины ГПУ Юрий Луценко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 61
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 249
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 371
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      80
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 696
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук