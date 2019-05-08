Зеленский встретился с главой МИД Канады: о чем говорили политики

Накануне новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Встреча состоялась 8 мая в Киеве, отметили в издании "Укринформ".

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О борьбе с коррупцией и войне на Донбассе

Новоизбранный президент пояснил, что хочет не говорить о борьбе с коррупцией, а достичь победы над ней.

По словам Зеленского, для этого его команда будет делать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками. "Наша цель – это государство в смартфоне", – убежден он.



Зеленский встретился с главой МИД Канады Христей Фриланд

Кроме этого политик отметил, что Украина имеет шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса.

О сотрудничестве между странами

Фриланд заверила, что есть сферы, в которых Канада может брать пример с Украины – например, в системе электронных деклараций.

Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем,

– добавила она.

Во время встречи канадская министр иностранных дел также отметила, что современным политикам важно слушать своих граждан. И отметила, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину на международной арене.

"Важно, что за вас (Владимира Зеленского, – 24 канал) проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика, – это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", – подчеркнула Фриланд.

Что известно о Фриланд?Канадская писательница, журналистка и политик. Сейчас является министром иностранных дел Канады, ранее возглавляла министерство международной торговли. Имеет украинские корни, ее мать, Галина Хомяк родилась после войны в Германии в лагере для беженцев.



Фриланд неоднократно поддерживала Украину. В частности в декабре 2018 года министр на украинском языке выступила на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Там она требовала от России вернуть в Украину пленных моряков и осудила действия РФ на Азове.



А перед тем Фриланд на русском языке обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову и прямо в лицо раскритиковала действия РФ в районе Азовского моря.

Отметим, что во время майского визита в Украину канадская министр также намерена встретиться с действующим президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой МИД Павлом Климкиным и спикером Верховной рады Андреем Парубием.



Когда Зеленский станет президентом – инфографика