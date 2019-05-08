14:39
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади: про що говорили політики

      428 Читать новость на русском
      Христя Фріланд та Володимир Зеленський
      Христя Фріланд та Володимир Зеленський / eurointegration.com.ua

      Напередодні новообраний український президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.

      Зустріч відбулася 8 травня у Києві, зазначили у виданні "Укрінформ".

      Читайте також: Зеленський зустрівся з єврокомісаром Ганом у Києві: деталі розмови

      Про боротьбу з корупцією та війну на Донбасі

      Новообраний президент пояснив, що хоче не говорити про боротьбу з корупцією, а досягти перемоги над нею.

      За словами Зеленського, для цього його команда робитиме так, щоб громадяни якомога менше контактували з чиновниками. "Наша мета – це держава у смартфоні", – переконаний він.

      Зеленський зустрівся з Фріланд у Києві
      Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади Христею Фріланд

      Крім цього політик зазначив, що Україна має шанс для припинення вогню та повернення Донбасу.

      Про співпрацю між країнами

      Фріланд запевнила, що є сфери, у яких Канада може брати приклад з України – наприклад, у системі електронних декларацій.

      Ми бачимо багато спільного між вами та нашим прем'єр-міністром Трюдо. За чотири тижні до виборів ніхто не вірив, що ми виграємо,
      – додала вона.

      Під час зустрічі канадська міністр закордонних справ також наголосила, що сучасним політикам важливо слухати своїх громадян. Й зазначила, що Канада й надалі підтримуватиме Україну на міжнародній арені.

      "Важливо, що за вас (Володимира Зеленського, – 24 канал) проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка, – це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян", – наголосила Фріланд.

      Що відомо про Фріланд?Канадська письменниця, журналістка і політик. Зараз є міністром закордонних справ Канади, раніше очолювала міністерство міжнародної торгівлі. Має українське коріння, її мати Галина Хом'як народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців.

      Фріланд неодноразово підтримувала Україну. Зокрема у грудні 2018 року міністр українською мовою виступила на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані. Там вона вимагала від Росії повернути в Україну полонених моряків та засудила дії РФ на Азові. 

      А перед тим Фріланд російською мовою звернулася до голови МЗС Росії Сергія Лаврова та просто в обличчя розкритикувала дії РФ у районі Азовського моря.

      Зазначимо, що під час травневого візиту до України канадська міністр також має намір зустрітися з чинним президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, главою МЗС Павлом Клімкіним та спікером Верховної ради Андрієм Парубієм.

      Коли Зеленський стане президентом
      Коли Зеленський стане президентом – інфографіка

      blog_ava
      Чи потрібне українцям свято 9 травня? Ваша думка
      сьогодні
      12682
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сьогодні , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 732
      Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      сьогодні , 08:40 Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      Антон Голобородько 2890
      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      сьогодні , 08:15 День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      Андрій Шляхтін 22679
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      7 травня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      2718
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 травня , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1809
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук