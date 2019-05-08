Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади: про що говорили політики

Напередодні новообраний український президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.

Зустріч відбулася 8 травня у Києві, зазначили у виданні "Укрінформ".

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Про боротьбу з корупцією та війну на Донбасі

Новообраний президент пояснив, що хоче не говорити про боротьбу з корупцією, а досягти перемоги над нею.

За словами Зеленського, для цього його команда робитиме так, щоб громадяни якомога менше контактували з чиновниками. "Наша мета – це держава у смартфоні", – переконаний він.



Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади Христею Фріланд

Крім цього політик зазначив, що Україна має шанс для припинення вогню та повернення Донбасу.

Про співпрацю між країнами

Фріланд запевнила, що є сфери, у яких Канада може брати приклад з України – наприклад, у системі електронних декларацій.

Ми бачимо багато спільного між вами та нашим прем'єр-міністром Трюдо. За чотири тижні до виборів ніхто не вірив, що ми виграємо,

– додала вона.

Під час зустрічі канадська міністр закордонних справ також наголосила, що сучасним політикам важливо слухати своїх громадян. Й зазначила, що Канада й надалі підтримуватиме Україну на міжнародній арені.

"Важливо, що за вас (Володимира Зеленського, – 24 канал) проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка, – це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян", – наголосила Фріланд.

Що відомо про Фріланд?Канадська письменниця, журналістка і політик. Зараз є міністром закордонних справ Канади, раніше очолювала міністерство міжнародної торгівлі. Має українське коріння, її мати Галина Хом'як народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців.



Фріланд неодноразово підтримувала Україну. Зокрема у грудні 2018 року міністр українською мовою виступила на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані. Там вона вимагала від Росії повернути в Україну полонених моряків та засудила дії РФ на Азові.



А перед тим Фріланд російською мовою звернулася до голови МЗС Росії Сергія Лаврова та просто в обличчя розкритикувала дії РФ у районі Азовського моря.

Зазначимо, що під час травневого візиту до України канадська міністр також має намір зустрітися з чинним президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, главою МЗС Павлом Клімкіним та спікером Верховної ради Андрієм Парубієм.



Коли Зеленський стане президентом – інфографіка