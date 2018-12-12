"Ми вас підтримуємо": Фріланд зробила заяву українською мовою

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд звернулася до українців зі словами підтримки. Говорила очільниця канадського МЗС українською мовою.

Фріланд виступила з таким зверненням під час засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані. Відео з її промовою оприлюднене у Twitter.

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Так, вона сказала, що Канада та її союзники вимагають у РФ повернути в Україну полонених моряків та засуджують дії Росії на Азові. Далі Фріланд перейшла на українську.

Я хочу сказати від імені Канади, як міністр закордонних справ Канади, що Канада абсолютно признає і підтримує український суверенітет і українську незалежність. Разом з нашими союзниками, котрі є тут, а також входять у НАТО й у "Велику сімку" ми закликаємо Росію віддати українських моряків та українські кораблі. Ми це абсолютно вимагаємо. І, я хочу сказати… прямо українцям: ми вас підтримуємо і ми стоїмо з вами,

– наголосила канадський політик українського походження.

Додамо, що раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд розкритикувала дії Росії в районі Азовського моря. При цьому вона звернулась голови МЗС РФ Сергія Лаврова російською мовою.

Дивіться відео: Фріланд звернулася до українців

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обратилась на украинском языке к гражданам Украины во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане 6 декабря 2018 года. pic.twitter.com/ZaIPv5AkuU — Новости Донбасса (@novostidnua) 12 грудня 2018 р.

Що сталося у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила вї'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.