"Мы вас поддерживаем": Фриланд сделала заявление на украинском языке

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обратилась к украинцам со словами поддержки. Говорила глава канадского МИД украинском языке.

Фриланд выступила с таким обращением во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Видео с ее речью обнародовано в Twitter.

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Так, она сказала, что Канада и ее союзники требуют у РФ возвращения в Украину пленных моряков и осуждают действия России на Азове. Далее Фриланд перешла на украинский.

Я хочу сказать от имени Канады как министр иностранных дел Канады, Канада абсолютно признает и поддерживает украинский суверенитет и украинскую независимость. Вместе с нашими союзниками, которые есть здесь, а также входят в НАТО и в "Большую семерку", мы призываем Россию отдать украинских моряков и украинские корабли. Мы это абсолютно требуем. И, я хочу сказать... прямо украинцам: мы вас поддерживаем и мы стоим с вами,

– отметила канадский политик украинского происхождения.

Добавим, что ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд раскритиковала действия России в районе Азовского моря. При этом она обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову на русском языке.

Смотрите видео: Фриланд обратилась к украинцам

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обратилась на украинском языке к гражданам Украины во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане 6 декабря 2018 года. pic.twitter.com/ZaIPv5AkuU — Новости Донбасса (@novostidnua) 12 грудня 2018 р.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.