00:53
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      "Мы вас поддерживаем": Фриланд сделала заявление на украинском языке

      123 Читати новину українською
      Христя Фриланд
      Христя Фриланд / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обратилась к украинцам со словами поддержки. Говорила глава канадского МИД украинском языке.

      Фриланд выступила с таким обращением во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Видео с ее речью обнародовано в Twitter.

      Читайте также: Россия полностью находится в изоляции, – Порошенко в Совете Евросоюза

      Так, она сказала, что Канада и ее союзники требуют у РФ возвращения в Украину пленных моряков и осуждают действия России на Азове. Далее Фриланд перешла на украинский.

      Я хочу сказать от имени Канады как министр иностранных дел Канады, Канада абсолютно признает и поддерживает украинский суверенитет и украинскую независимость. Вместе с нашими союзниками, которые есть здесь, а также входят в НАТО и в "Большую семерку", мы призываем Россию отдать украинских моряков и украинские корабли. Мы это абсолютно требуем. И, я хочу сказать... прямо украинцам: мы вас поддерживаем и мы стоим с вами,
      – отметила канадский политик украинского происхождения.

      Добавим, что ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд раскритиковала действия России в районе Азовского моря. При этом она обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову на русском языке.

      Смотрите видео: Фриланд обратилась к украинцам

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Христя Фриланд Канада
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 12 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 декабря , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 105
      Главные новости 12 декабря: Сенцова наградили премией Сахарова и скандал с экс-полицейским
      12 декабря , 22:41 Главные новости 12 декабря: Сенцова наградили премией Сахарова и скандал с экс-полицейским
      92
      Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      12 декабря , 21:26 Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      Наталя Ромашова 1156
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      12 декабря , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 141
      Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      12 декабря , 20:00 Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      Яніна Ткачук 405
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук