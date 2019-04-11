Власть Украины показала твердую приверженность реформам, несмотря на агрессию России, – Канада

Украине удается воплощать важные реформы и сохранять преданность демократии, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию. Именно поэтому Канада решила принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине.

"Несмотря на длительную российскую агрессию в Крыму, Керченском проливе и на востоке страны, власть и народ Украины продемонстрировали твердую преданность демократии и реформам. Мы отмечаем их постоянные усилия для воплощения большого количества реформ на пути к членству в НАТО", – заявила глава МИД Канады украинского происхождения Христя Фриланд, сообщает Укринформ.

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На заседании постоянного комитета Сената Канады по иностранным делам и международной торговли министр также объявила, что именно поэтому страна решила принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине. Мероприятие состоится после второго тура президентских выборов.

Мероприятие ознаменует важный момент для объединения международного сообщества вокруг новоизбранного демократического президента Украины – кто бы им ни стал – и продолжение поддержки Украины в ее усилиях по реформированию,

– отметила Фриланд.

Отметим, что Христя Фриланд неоднократно поддерживала Украину. Так, в декабре 2018 года министр на украинском языке выступила на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Там она требовала от России вернуть в Украину пленных моряков и осудила действия РФ на Азове.

А перед тем Фриланд на русском языке обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову и прямо в лицо раскритиковала действия РФ в районе Азовского моря.

К слову, Фриланд также в декабре объявила о выделении Канадой Украине до 24 миллионов долларов на организацию мониторинга за выборами 2019 года, достижение гендерного равенства и улучшение управления в стране.