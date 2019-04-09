09:29
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Совете Европы дали оценку судебной реформе в Украине

      65 Читати новину українською
      В Совете Европы дали оценку судебной реформе в Украине

      После исследования, которое проводили в 2017-2018 годах, Совет Европы признал, что судебная реформа в Украине соответствует их стандартам.

      Об этом говорится в Заключении Совета Европы, обнародованном 8 апреля на сайте Офиса СЕ в Украине.

      Читайте также: Как Зеленский и Порошенко видят реформу правосудия: анализ программ

      Исследования проводились относительно новых конкурсных процедур отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине.

      Изменениями в законодательстве учтено большое количество международных и европейских рекомендаций; изменения в целом соответствуют стандартам Совета Европы. Это позволило проводить конкурс в Верховный суд в атмосфере чрезвычайно высокой публичности и прозрачности,
      – говорится в заключении европейских экспертов.

      Реформа предусматривает "проведение качественных конкурсных процедур, направленных на отбор лучших кандидатов на должности судей в Украине".

      Первый конкурс в Верховный суд начался в ноябре 2016 года и завершился в июле 2017 года, второй конкурс стартовал в августе 2018 года и завершился в марте 2019 года.

      blog_ava
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
      сегодня
      80742
      Теги: Новости Украины Судьи Верховный суд Украины Евросоюз Реформы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      сегодня , 08:40 Путін в біді, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 1806
      Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      8 апреля , 22:01 Що наговорили Порошенко і Зеленський на телеканалі Ахметова?
      Артем Овдієнко 2674
      Минимализм в дизайне интерьера
      8 апреля , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      277
      Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      8 апреля , 22:00 Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля
      Іван Яковина 300
      Угрожают ли Верховной Раде досрочные выборы
      8 апреля , 21:01 Угрожают ли Верховной Раде досрочные выборы
      Ірина Поліщук 349
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Оскар 2018: Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой
      5 марта 2018 , 06:37
      Берлускони вводит "фейс-контроль" для игроков своей новой команды из серии С – Неймар бы сбежал
       6 октября 2018 , 11:40
      Сегодня "евробляхеры" продолжат перекрывать дороги
       21 ноября 2018 , 09:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук